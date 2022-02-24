Что делать, если рядом с вами нет бомбоубежища

Подготовили для вас подборку практических советов при нынешней ситуации. Помните, главное – спокойствие!

Что может стать укрытием в случае обстрела / Фото: Коллаж: Сегодня

В этой непростой ситуации главное – это не поддаваться на провокации! Что делать, если возникла угроза обстрелов?

Слышно сирену

Если вы услышали звуки сирен, это могут быть прерывистые гудки предприятий или громкоговорителей, которые длятся несколько минут – это означает, что идет предупредительный сигнал "Внимание всем".

Включите телевизор или радио. Слушайте, читайте и смотрите только официальные каналы. Следуйте инструкциям.

Если вы в незнакомом месте – не паникуйте! Проверьте телефон, там может быть срочная информация от МЧС или полиции.

Сирена может быть только оповещением.

Что делать и куда бежать, если рядом нет бомбоубежища

Если действительно есть угроза – найдите ближайший подземный переход, подвал или даже первый этаж дома.

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Что может быть укрытием

Любое здание (на первом этаже), подвал (даже в многоэтажных домах), погреб, подземный переход, станции метро .

. Если нет времени бежать или нет укрытия – зайдите в ванную и держитесь подальше от окон .

. Главное – защитить себя и тех, кто нуждается в помощи.

Что делать в этих укрытиях

Ложитесь на пол и прикройте голову руками. Если есть сумка – накройтесь ей. Если рядом есть бордюр – лучше лечь возле него.

Здание может завалиться, но в подвале есть пустоты, которые уберегут жизни людей в первые часы после разрушения. Именно туда, в первую очередь, будут добираться спасатели.

Все буде Україна!!!

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