Где читать проверенные новости о войне

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Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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25 февраля, 01:52
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В эти нелегкие времена, главное – потреблять правдивую информацию и не распространять фейки, которые могут быть специально запущены врагом
Проверенные официальные источники информации
Проверенные официальные источники информации / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 24 февраля на нашу страну напали. Россия и ее Путин. Перед нами встали вопросы, которые никогда в жизни не приходили в голову: что делать, если рядом нет бомбоубежища; как вести себя при обстреле на улице, в транспорте и дома и многие другие.

В этой ситуации особенно важно читать только проверенные источники информации и не репостить фейковые новости. Собрали официальные источники, которые пригодятся.

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Помните, главное – без паники. Помогайте тем, кому нужна помощь, береги себя и близких, будьте в безопасности. Мы верим в нашим ребят! Мы выстоим!

Все буде Україна!

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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