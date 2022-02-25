Где читать проверенные новости о войне

В эти нелегкие времена, главное – потреблять правдивую информацию и не распространять фейки, которые могут быть специально запущены врагом

Проверенные официальные источники информации / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 24 февраля на нашу страну напали. Россия и ее Путин. Перед нами встали вопросы, которые никогда в жизни не приходили в голову: что делать, если рядом нет бомбоубежища; как вести себя при обстреле на улице, в транспорте и дома и многие другие.

В этой ситуации особенно важно читать только проверенные источники информации и не репостить фейковые новости. Собрали официальные источники, которые пригодятся.

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Укриття

Інтерактивна мапа з адресами місць укриттів

Помните, главное – без паники. Помогайте тем, кому нужна помощь, береги себя и близких, будьте в безопасности. Мы верим в нашим ребят! Мы выстоим!

Все буде Україна!