Где читать проверенные новости о войне

Утром 24 февраля на нашу страну напали. Россия и ее Путин. Перед нами встали вопросы, которые никогда в жизни не приходили в голову: что делать, если рядом нет бомбоубежища; как вести себя при обстреле на улице, в транспорте и дома и многие другие.
В этой ситуации особенно важно читать только проверенные источники информации и не репостить фейковые новости. Собрали официальные источники, которые пригодятся.
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