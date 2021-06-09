Продюсер Валерии пристыдил Крапивину за манеру общения и поведение "в их стране"

Иосиф Пригожин поддержал Филиппа Киркорова / Фото: instagram.com/natellakrapivina, instagram.com/prigozhin_iosif
Скандал Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной продолжает набирать обороты. Мимо такого конфликта не прошел и российский продюсер Иосиф Пригожин. Telegram-каналу "Звездач" он заявил, что на стороне Филиппа Киркорова.
Супруг певицы Валерии негативно высказался о Нателле Крапивиной.
"Она крайне неэтично и несимпатично общается, в принципе, с людьми, как с животными. На нее огромное количество жалоб давно. И у нее мания величия от собственного значения в этом мире. Она газует, у нее нет тормозов. Я вообще не понимаю, почему они ведут себя таким образом в нашей стране", — разоткровенничался Пригожин.
Иосиф Пригожин прокомментировал скандал Нателлы Крапивиной и Филиппа Киркорова / Фото: instagram.com/prigozhin_iosif
А в интервью kp.ru продюсер заявил, что ему интересно, есть ли рабочая виза у украинских артистов, которые выступают в России, и платят ли они налоги.
"Их непременно надо проверить и разобраться, на каком основании у нас работают Лобода и другие звезды из недружественных стран СНГ – например, есть ли у них рабочая виза? Ведь наших артистов в Украине нет, нас там буквально выжгли, а они здесь живут припеваючи. Я, например, за один квартал заплатил восемь миллионов рублей (три миллиона гривен) налогов. А Крапивина? А Лобода?" – возмутился Пригожин.
Он добавил, что Светлана Лобода и Нателла Крапивина вовсе не избранные артисты, какими они себя позиционируют, и вспомнил скандал певицы на "Золотом граммофоне", когда артистка отказалась выходить на сцену.
Муж Валерии в этой скандальной историй поддержал Киркорова.
"В ситуации Филиппа с Нателлой я скорее на стороне Филиппа", — заявил Иосиф Пригожин.
Отметим, что после премии МУЗ-ТВ Нателла Крапивина раскритиковала российский шоу-бизнес.
Нателла Крапивина / Фото: instagram.com/natellakrapivina
"Короткие итоги премии МУЗ-ТВ: шоубизнес все больше напоминает цирк уродов, исключение – несколько артистов, которые сохранили внутреннюю культуру и уважение к профессии. Моргенштерн – ньюсмейкер от бога. Всем нас*ать, кто получил тарелки, но его спич войдет в историю шоу-бизнеса", – написала экс-продюсер Лободы.
Смотрите в сюжете, что следует знать о скандале Светланы Лободы на "Золотом граммофоне":
Ранее мы вспоминали самые громкие скандалы Светланы Лободы.
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