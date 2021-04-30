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Пробуем Грецию на вкус &ndash; 5 блюд, которые не оставят вас равнодушными

30 апреля, 15:08

Ирина Маслова

Об их главном салате говорить не будем. В этой стране без него есть много достойного

Кухня Греции в отличие, например, от национальной кухни Германии, гораздо легче. В том плане, что у греков преобладают все-таки овощные блюда. Но и мясные тоже есть – в виде сочных котлет. Итак, 5 греческих блюд, которые не оставят вас равнодушными.

Греческое рагу (гигантес)

Фото: instagram.com/moy_vkys/

Почему гигантес? Потому что это рагу готовится из очень крупной фасоли. Классическое гигантес – исключительно овощное. Если хочется добавить немного мяса – смело можно экспериментировать.

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Фасоль замочить в большом количестве холодной воды на 8-10 часов. Воду периодически нужно менять.
  2. Воду слить, залить свежей водой, довести до кипения и откинуть на дуршлаг. Обсушить.
  3. Морковь натереть на крупной терке, сельдерей и лук нарезать кубиками. Чеснок порубить вместе с зеленью.
  4. В глубокой сковороде или сотейнике с толстым дном разогреть оливковое масло, обжарить лук и морковь до мягкости, добавить сельдерей, петрушку и чеснок, готовить еще 5 минут.
  5. Добавить фасоль, помидоры (если свежие, то без кожицы и порезанные кубиками), добавить воды столько, чтобы она покрыла фасоль полностью. Не солить.
  6. Довести до кипения и готовить на минимальном огне под крышкой до мягкости фасоли 1,5-2 часа.
  7. В конце приготовления посолить, поперчить.

Орзо с грибами

Фото: Orchard Street Kitchen

Орзо – один из самых популярных видов пасты в Греции. Эти мелкие макароны похожи на рисовые зернышки.

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Грибы помойте, обсушите и произвольно порежьте.
  2. Почистите лук, морковь и чеснок. Лук мелко порежьте, морковь натрите на терке, чеснок порубите.
  3. В большой глубокой сковороде на оливковом масле обжарьте лук, чеснок и морковь.
  4. Добавьте грибы, обжарьте на сильном огне, постоянно помешивая.
  5. Добавьте томатную пасту, перемешайте. Всыпьте орзо.
  6. Добавьте воду, лавровый лист, орегано, соль и перец. Перемешайте, доведите до кипения и готовьте 2-3 минуты. Снимите с плиты, накройте полотенцем и дайте настояться в течение 10-15 минут.

    Кефтедес

    Фото: instagram.com/iranti09/

    Это сочные котлеты, которые готовят из свиного и говяжьего фарша. Подавать их можно с картофелем фри и овощным салатом. Очень кстати будет соус из йогурта и чеснока

    Ингредиенты

    Способ приготовления

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    1. В сливки положить кусочки белого хлеба и дать размякнуть, с помощью вилки перемешать в однородную массу.
    2. Почистить луковицу и нарезать маленькими кубиками, порубить зелень петрушки и мяты.
    3. В глубокую миску положить мясной фарш, добавить сюда же подготовленные продукты: хлебно-молочную смесь, измельченный лук, петрушку и вбейте яйца.
    4. Всыпать мелко нарезанную свежую мяту, добавить соль с молотым перцем.
    5. Кабачок натереть на терке, вмешать в фарш для кефтедес.
    6. Сформировать шарики.
    7. В глубокой сковороде разогреть масло, обжаривать со всех сторон.
    8. Отправить кефтедес в разогретую духовку в режиме конвекции на 15 минут при 180 градусах.

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    Суп авголемоно

    Авголемоно: рецепт с фото / Фото: Depositphotos

    Авголемоно – кремовый лимонно-яичный суп. Варится на основе куриного бульона. Пикантности прибавит приятная цитрусовая кислинка.

    Ингредиенты

    Способ приготовления

    1. Отварить или запечь куриную грудку, остудить и нарезать небольшими кусками.
    2. Рис залить 450 мл воды или бульона, посолить, накрыть крышкой и поставить на средний огонь. Как только вода закипит, уменьшить огонь до минимума и варить еще восемь минут. Снять с огня и хорошо перемешать.
    3. В глубокую миску добавить сырые яйца, цедру и сок лимонов, крахмал и соль по вкусу. Взбить до однородности. Продолжая взбивать, влить к яйцам порциями половину кипящего бульона.
    4. Яичную массу влить к остальному бульону в кастрюле, процеживая через сито, чтобы удалить цедру.
    5. Поставить суп на средний огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. Не кипятить, чтобы желтки не свернулись.
    6. Снять суп с огня и подавать горячим, с небольшим количеством мяса курицы, риса, свежей цедры и мелко нарезанной петрушки, щедро приправляя каждую порцию свежемолотым черным перцем.

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    Бугаца с заварным кремом и апельсинами

    Бугаца с заварным кремом: рецепт / Фото: Depositphotos

    Бугаца – это пирог из слоеного теста с заварным кремом на основе манки. Иногда его делают соленым, добавляя в начинку сыр, мясной фарш или шпинат. Особенно его любят в Салониках и Серресе. Принципом приготовления бугаца похожа на австрийский штрудель с яблоками.

    Ингредиенты

    Способ приготовления

    1. Манную крупу смешайте с сахаром (чтобы не взялась при варке комочками) и засыпьте в кипящее молоко, постоянно помешивая.
    2. Сварите густую манную кашу, добавьте в нее сливочное масло, яйца и ванилин. Все это тщательно перемешайте (можно взбить блендером).
    3. Апельсин очистите от кожуры, а дольки – от кожицы, нарежьте мелкими кусочками и добавьте в крем. По желанию можно добавить и тертую на мелкой терке цедру апельсина.
    4. Теперь тонко раскатанное тесто и крем нужно переложить по принципу греческого флага: слой теста, толстый слой крема. Верхний слой теста смажьте взбитым яйцом и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 40 минут.

    Здесь узнаете рецепты самой вкусной болгарской еды.

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