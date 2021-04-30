Кухня Греции в отличие, например, от национальной кухни Германии, гораздо легче. В том плане, что у греков преобладают все-таки овощные блюда. Но и мясные тоже есть – в виде сочных котлет. Итак, 5 греческих блюд, которые не оставят вас равнодушными.
Греческое рагу (гигантес)
Почему гигантес? Потому что это рагу готовится из очень крупной фасоли. Классическое гигантес – исключительно овощное. Если хочется добавить немного мяса – смело можно экспериментировать.
Ингредиенты
- Фасоль крупная белая – 400 г
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Морковь – 1 шт. ( крупная)
- Лук репчатый – 1 шт. ( среднего размера)
- Сельдерей – 1 черешок
- Петрушка – 3-4 веточки
- Помидоры крупные – 4 шт.
- Масло оливковое – 3 ст. л.
- Соль морская, перец черный свежемолотый – по вкусу
Способ приготовления
- Фасоль замочить в большом количестве холодной воды на 8-10 часов. Воду периодически нужно менять.
- Воду слить, залить свежей водой, довести до кипения и откинуть на дуршлаг. Обсушить.
- Морковь натереть на крупной терке, сельдерей и лук нарезать кубиками. Чеснок порубить вместе с зеленью.
- В глубокой сковороде или сотейнике с толстым дном разогреть оливковое масло, обжарить лук и морковь до мягкости, добавить сельдерей, петрушку и чеснок, готовить еще 5 минут.
- Добавить фасоль, помидоры (если свежие, то без кожицы и порезанные кубиками), добавить воды столько, чтобы она покрыла фасоль полностью. Не солить.
- Довести до кипения и готовить на минимальном огне под крышкой до мягкости фасоли 1,5-2 часа.
- В конце приготовления посолить, поперчить.
Орзо с грибами
Орзо – один из самых популярных видов пасты в Греции. Эти мелкие макароны похожи на рисовые зернышки.
Ингредиенты
- 300 г грибов (вешенок, шампиньонов или лесных)
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 500 г пасты орзо
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 ст. л. томатной пасты
- 1 л воды или бульона
- лавровый лист
- орегано
- оливковое масло
- соль, перец
Способ приготовления
- Грибы помойте, обсушите и произвольно порежьте.
- Почистите лук, морковь и чеснок. Лук мелко порежьте, морковь натрите на терке, чеснок порубите.
- В большой глубокой сковороде на оливковом масле обжарьте лук, чеснок и морковь.
- Добавьте грибы, обжарьте на сильном огне, постоянно помешивая.
- Добавьте томатную пасту, перемешайте. Всыпьте орзо.
- Добавьте воду, лавровый лист, орегано, соль и перец. Перемешайте, доведите до кипения и готовьте 2-3 минуты. Снимите с плиты, накройте полотенцем и дайте настояться в течение 10-15 минут.
Кефтедес
Это сочные котлеты, которые готовят из свиного и говяжьего фарша. Подавать их можно с картофелем фри и овощным салатом. Очень кстати будет соус из йогурта и чеснока
Ингредиенты
- Фарш свиной – 350 г
- Фарш говяжий – 350 г
- Батон или белый хлеб – 200 г
- Сливки – 1/2 стакана
- Кабачок – 150 г
- Луковица – 1 шт.
- Свежая зелень петрушки – 1 средний пучок
- Свежая мята – 1 пучок
- Куриные яйца – 2 шт.
- Соль и молотый черный перец – по своему вкусу
- Масло оливковое или гхи (для жарки) – 100 г
Способ приготовления
- В сливки положить кусочки белого хлеба и дать размякнуть, с помощью вилки перемешать в однородную массу.
- Почистить луковицу и нарезать маленькими кубиками, порубить зелень петрушки и мяты.
- В глубокую миску положить мясной фарш, добавить сюда же подготовленные продукты: хлебно-молочную смесь, измельченный лук, петрушку и вбейте яйца.
- Всыпать мелко нарезанную свежую мяту, добавить соль с молотым перцем.
- Кабачок натереть на терке, вмешать в фарш для кефтедес.
- Сформировать шарики.
- В глубокой сковороде разогреть масло, обжаривать со всех сторон.
- Отправить кефтедес в разогретую духовку в режиме конвекции на 15 минут при 180 градусах.
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Суп авголемоно
Авголемоно: рецепт с фото / Фото: Depositphotos
Авголемоно – кремовый лимонно-яичный суп. Варится на основе куриного бульона. Пикантности прибавит приятная цитрусовая кислинка.
Ингредиенты
- 1,2 л куриного бульона
- 4 яйца
- 2 ч. л. крахмала
- 2 ст. л. воды
- 1 куриная грудка
- 300 г длиннозерного риса
- Сок и цедра двух лимонов
- Петрушка – несколько веточек
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления
- Отварить или запечь куриную грудку, остудить и нарезать небольшими кусками.
- Рис залить 450 мл воды или бульона, посолить, накрыть крышкой и поставить на средний огонь. Как только вода закипит, уменьшить огонь до минимума и варить еще восемь минут. Снять с огня и хорошо перемешать.
- В глубокую миску добавить сырые яйца, цедру и сок лимонов, крахмал и соль по вкусу. Взбить до однородности. Продолжая взбивать, влить к яйцам порциями половину кипящего бульона.
- Яичную массу влить к остальному бульону в кастрюле, процеживая через сито, чтобы удалить цедру.
- Поставить суп на средний огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. Не кипятить, чтобы желтки не свернулись.
- Снять суп с огня и подавать горячим, с небольшим количеством мяса курицы, риса, свежей цедры и мелко нарезанной петрушки, щедро приправляя каждую порцию свежемолотым черным перцем.
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Бугаца с заварным кремом и апельсинами
Бугаца с заварным кремом: рецепт / Фото: Depositphotos
Бугаца – это пирог из слоеного теста с заварным кремом на основе манки. Иногда его делают соленым, добавляя в начинку сыр, мясной фарш или шпинат. Особенно его любят в Салониках и Серресе. Принципом приготовления бугаца похожа на австрийский штрудель с яблоками.
Ингредиенты
- Готовое слоеное тесто – 1 кг
- Молоко – 800 г
- Сахар – 0,5 ст.
- Яйцо – 3 шт.
- Сливочное масло – 85 г
- Ванильный сахар – щепотка
- Апельсин – 1 шт.
- Манная крупа – 4 ст. л.
Способ приготовления
- Манную крупу смешайте с сахаром (чтобы не взялась при варке комочками) и засыпьте в кипящее молоко, постоянно помешивая.
- Сварите густую манную кашу, добавьте в нее сливочное масло, яйца и ванилин. Все это тщательно перемешайте (можно взбить блендером).
- Апельсин очистите от кожуры, а дольки – от кожицы, нарежьте мелкими кусочками и добавьте в крем. По желанию можно добавить и тертую на мелкой терке цедру апельсина.
- Теперь тонко раскатанное тесто и крем нужно переложить по принципу греческого флага: слой теста, толстый слой крема. Верхний слой теста смажьте взбитым яйцом и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 40 минут.
Здесь узнаете рецепты самой вкусной болгарской еды.