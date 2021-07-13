Принц Гарри и Меган Маркл готовят фильм о королевской семье

Меган Маркл и принц Гарри планируют выпустить документальный фильм о королевской семье в рамках контракта с Netflix

Меган Маркл и принц Гарри готовят новый проект о королевской семье / Фото: Getty Images

Примирение принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей может произойти не скоро. После скандального интервью герцоги Сассекские могут выпустить еще и разоблачающий фильм о королевской семье в рамках контракта с Netflix. Об этом пишет New Idea.

По информация издания, стриминговый сервис оказывает давление на герцогов Сассекских, что нужно отрабатывать многомиллионный контракт. Именно поэтому Гарри и Меган решили снять документальный фильм о королевской семье.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Как рассказал инсайдер из дворца, внук Елизаветы II успел снять кадры для будущего фильма, посетив Лондон в начале июля.

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"Ходили слухи, что Гарри и Меган планируют снять документальный фильм о королевской семье. Вполне возможно, что он снимал видео во время поездки домой" в исследовательских целях", – отметил инсайдер.

Ранее принц Гарри стал продюсером еще одного проекта для Netflix. Документальный проект расскажет об их подготовке к Invictus Games ("Играм непобедимых") – спортивным соревнованиям, которые принц основал в 2014 году.

Напомним, недавно Меган Маркл начала сотрудничество с компанией, которую ранее обвиняла в сексизме.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принцу Гарри заплатят, чтобы они больше не заводили детей.