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Меган Маркл и принцу Гарри заплатят, чтобы они больше не заводили детей

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
13 июля, 06:00
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От кого герцог и герцогиня Сассекские получат кругленькую сумму и когда наладятся их отношения с королевой – смотрите в сюжете
Меган Маркл и принцу Гарри заплатят, чтобы они больше не заводили детей
Меган Маркл и принцу Гарри заплатят, чтобы они больше не заводили детей / Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл, которые спрятали тайное послание Елизавете II в заявлении на личном сайте, больше не планируют детей и за это им заплатят! £500 (почти 19 тыс. грн) вручит герцогу и герцогине Сассекским благотворительная организация, выступающая против перенаселения планеты.

У супругов уже есть 2-летний сын Арчи и 1,5-месячная дочь Лилибет. Настоящая семейная идиллия. Однако с другими членами королевской семьи у Меган и Гарри последние месяцы были прохладные отношения.

Меган Маркл, принц Гарри, принц Уильям и Кейт Миддлтон
Меган Маркл, принц Гарри, принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Весной этого года, когда Меган была беременна, супруги сообщили пол второго ребенка во время интервью Опре Уинфри. Тогда же пара наговорила еще достаточно не очень приятных для королевского двора вещей. Звучали даже обвинения в расизме, якобы во дворце беспокоились из-за цвета кожи Арчи.

Это шокировало королевскую семью, а принцу Уильяму пришлось объясняться и говорить журналистам, что его семья – не расистская.

Принцы Уильям и Гарри
Принцы Уильям и Гарри / Фото: Getty Images

Примирения братьев Уильяма и Гарри не произошло и во время похорон их дедушки – принца Филиппа. Наоборот, по информации инсайдеров, братья начали ссориться.

В начале июня Меган Маркл родила дочь. Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон поздравили Гарри и Меган и даже послали им подарок.

Впоследствии братья снова встретились. Это произошло 1 июля, в день рождения их матери – принцессы Дианы. Тогда в Лондоне официально открыли памятник, посвященный ей.

Меган Маркл после скандального интервью в Великобритании не появлялась. Официальное объяснение тому – последние сроки беременности и уход за малышами. Но осенью она все же приедет на родину мужа, пишут британские таблоиды.

Поговаривают также, что рождение Лилибет сблизило Меган Маркл и Кейт Миддлтон – ведь у обеих есть дочери.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл удалось наладить отношения.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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