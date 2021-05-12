Меган Маркл начала сотрудничество с компанией, которую ранее обвиняла в сексизме
Герцоги Сассекские заключили новую сделку с Procter & Gamble . Но в Сети Меган Маркл напомнили, что она раньше говорила об одной из реклам компании
Меган Маркл и принц Гарри, которые недавно отметили день рождения сына Арчи, продолжают заключать выгодные контракты. На сайте благотворительного фонда герцогов Сассекских Archewell появилась новость о начале многолетнего сотрудничества с компанией Procter & Gamble.
Партнерство будет сосредоточено на гендерном равенстве, создании инклюзивных онлайн-пространств, говорится в заявлении некоммерческой группы. Финансовые подробности не разглашаются.
"Основанное на общих ценностях, это партнерство направлено на то, чтобы делать больше (и вместе делать лучше) для общин, для равенства, для нашего глобального коллективного благосостояния – по одному акту сочувствие за раз", – сказано в сообщении.
Но стоит отметить, что ранее Меган Маркл обвиняла компанию в сексизме. Когда будущей герцогине было 11 лет, она написала письмо в Procter & Gamble и заявила, что их реклама средства для мытья посуды сексистская. Об этом эпизоде в жизни супруги принца Гарри напомнило издание People.
"Женщины по всей Америке борются с жирными кастрюлями и сковородками", – говорилось в ролике. Маркл просила заменить фразу "женщины по всей Америке" и на "люди по всей Америке".
Ранее мы рассказывали, что принц Гарри и Опра Уинфри анонсировали новый совместный проект.
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