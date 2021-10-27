Модницы и злодейки: прически на Хэллоуин 2021, которые стоит повторить

Самые красивые прически на Хэллоуин 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня
Для тех из вас, кто занимается планированием Хэллоуина 2021 в последнюю минуту, когда дело касается макияжа или выбора костюма достойного Instagram, выбор прически может оказаться непростой задачей.
Хорошая новость заключается в том, что существует множество причесок и укладок, которые, по нашему мнению, сами могут считаться костюмами. Например, в стиле 2000-х, ретро-прически как у Одри Хепберн или образы киногероев.
Сейчас, когда официально начался сезон ужасов, мы составили список из нескольких причесок, которые станут идеальным дополнением к любым простым костюмам на Хэллоуин.
Хвост Арианы Гранде в стиле куклы Барби
Нарядитесь на Хэллоуин как настоящая Барби. Этому стилю легко подражать, его главным элементом является гладкий, высокий хвост с подкрученными концами. Берите пример с Арианы Гранде. Певица давно и успешно эксплуатирует образ любимой куклы детства.
Пучок Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани"
Культовая роль Одри принесла ей не только славу, но и навеки вписала ее имя в историю кинематографа. Спустя 60 лет после выхода картины, мы не перестаем вдохновляться стилем героини Холли Голайтли.
Повторить такую прическу достаточно просто. Завяжите хвост прямо на макушке, кончики перемещаем вперед и закалываем. Полукруг, который получился, распределяем и закалываем невидимками так, чтобы он пышно смотрелся. Сверху прикалываем тиару.
Каре Умы Турман в фильме "Криминальное чтиво"
Этот образ понравится вам своей простой и сравнительной быстротой перевоплощения. Чтобы появиться на вечеринке в честь Хэллоуина в образе Мии Уоллес достаточно просто надеть белую рубашку, черные брюки и черный парик со стрижкой каре.
Если же вы и так носите каре либо давно мечтали о нем, просто вытяните волосы щипцами. Для идеального темного цвета волос, также лучше воспользуйтесь тонирующим бальзамом.
Черно-белые пряди Круэллы де Вилль
Одной из самых эффектных укладок диснеевской злодейки Круэллы стала высокая прическа в стиле королевы Марии-Антуанетты. Чтобы создать такой образ, можно воспользоваться двумя способами: либо купить парик, либо покрасить половину волос, разделив их строго по средине пробора, в белый цвет. Для этого лучше использовать тонирующий бальзам, чтобы смыть эту красоту без вреда для волос.
К слову, после премьеры картины образ главной героини в стиле панка стали копировать многие и это уже стало трендом.
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