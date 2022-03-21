В Украине стартовал проект бесплатной психологической помощи для детей и взрослых. Как воспользоваться

В Украине стартовал проект бесплатной психологической поддержки для детей и взрослых "Поруч" / Фото: pixabay.com

Мы говорим, что никогда не будем прежними, но не представляем, насколько глубоки переживания наших детей или у них даже психологическая травма, несмотря на то, что кажется, будто все в порядке. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вместе с Министерством образования и науки Украины, Украинским институтом когнитивно-поведенческой терапии и Всеукраинским общественным центром "Волонтер" запустили проект психологической поддержки "ПОРУЧ".

Проект "ПОРУЧ" – это группы психологической поддержки для подростков и родителей, пострадавших от войны. Психологи, вызвавшиеся помогать им, будут делать это бесплатно в режимах онлайн и офлайн, чтобы опыт граждан Украины не остался непреодолимой травмой на всю жизнь.

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Онлайн-встречи будут проходить в ZOOM, но не одни на один, а в группах не более 10 участников с ведущим-психологом. Участие – абсолютно бесплатное, а удобное время будет согласовываться с каждым участником.

В Украине стартовал проект бесплатной психологической поддержки для детей и взрослых / Фото: mon.gov.ua/ua

На этих встречах дети смогут поделиться переживаниями о событиях, почувствовать поддержку других участников группы и специалистов, а также найти способы поддерживать себя и близких в сложные времена, побыть в сообществе людей, которые понимают и поддерживают друг друга. Заполнить заявку можно здесь.

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Психологи проекта "ПОРУЧ" помогают не только подросткам, но и родителям, поскольку им сейчас приходится заниматься не только своим психическим здоровьем и состоянием, но и состоянием детей, а это вдвое тяжелее.

Таким образом взрослые будут обсуждать, как правильно поддержать себя и близких, управлять эмоциями в сложные времена, унять боль, найти себя в новых жизненных условиях, планировать во времена неопределенности и где найти ресурсы для этого. Принять участие можно по ссылке.

Важно! В проекте задействованы как профессиональные психологи с навыками помощи людям, пережившим войну, так и те, кто стремится профессионально подготовиться и приступить к сверхважной в это время работе. Психологи, которые желают присоединиться к проекту, могут заполнить анкету и тоже стать чьим-то "спасательным кругом". Не проходите мимо! Сейчас каждый из нас очень важен и нужен!

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