В Україні стартував проєкт безкоштовної психологічної допомоги для дітей та дорослих. Як скористатися

В Україні стартував проект безкоштовної психологічної підтримки для дітей та дорослих "Поруч" / Фото: pixabay.com

Ми говоримо, що ніколи не будемо такими, як раніше, але не уявляємо, наскільки глибокі переживання наших дітей чи навіть психологічна травма, незважаючи на те, що здається, ніби все гаразд. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) разом із Міністерством освіти і науки України, Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії та Всеукраїнським громадським центром "Волонтер" запустили проєкт психологічної підтримки "ПОРУЧ".

Проєкт "ПОРУЧ" – це групи психологічної підтримки для підлітків та батьків, які постраждали від війни. Психологи, які викликались допомагати їм, робитимуть це безкоштовно в режимах онлайн та офлайн, щоб досвід громадян України не залишився непереборною травмою на все життя.

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Онлайн-зустрічі відбуватимуться у ZOOM, але не один на один, а у групах не більше 10 учасників з ведучим-психологом. Участь – абсолютно безкоштовна, а зручний час узгоджуватиметься з кожним учасником.

В Україні стартував проект безкоштовної психологічної підтримки для дітей та дорослих / Фото: mon.gov.ua/ua

На цих зустрічах діти зможуть поділитися переживаннями про події, відчути підтримку інших учасників групи та спеціалістів, а також знайти способи підтримувати себе та близьких у складні часи, побути у спільноті людей, які розуміють та підтримують одне одного. Заповнити заявку можна тут.

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Психологи проєкту "Поруч" допомагають не лише підліткам, а й батькам, оскільки їм зараз доводиться займатися не лише своїм психічним здоров'ям та станом, а й станом дітей, а це вдвічі важче.

Таким чином дорослі будуть обговорювати, як правильно підтримати себе та близьких, управляти емоціями у складні часи, вгамувати біль, знайти себе в нових життєвих умовах, планувати за часів невизначеності і де знайти ресурси для цього. Взяти участь можна за посиланням.

Важливо! У проєкті задіяні як професійні психологи з навичками допомоги людям, які пережили війну, так і ті, хто прагне професійно підготуватися і розпочати надважливу в цей час роботу. Психологи, які бажають приєднатися до проєкту, можуть заповнити анкету і теж стати чиїмось "рятівним колом". Не проходьте повз! Зараз кожен із нас дуже важливий та потрібен!

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