Популярная украинская телеведущая объявила о разводе с российским бизнесменом

Татьяна Литвинова в Instagram сообщила о разводе с супругом. Телеведущая не стала называть причину расставания

Татьяна Литвинова объявила о разводе с супругом / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Череда разводов в украинском шоу-бизнесе продолжается. Телеведущая и кулинарный блогер Татьяна Литвинова объявила в Instagram о разводе со своим супругом – российским бизнесменом Ярославом Трухановым.

Татьяна и Ярослав были вместе девять лет, в браке пара прожила пять лет. Пост о расставании телеведущая сопроводила последней совместной фотографией.

"С сожалением должны сообщить, что наши совместные усилия по сохранению нашего брака не увенчались успехом. С болью в сердце мы приняли тяжелое решение о разводе.Мы благодарны судьбе за 9 лет, проведенных вместе, и остаемся добрыми друзьями. Заранее спасибо за ваше понимание и такт", – написала Татьяна.

Татьяна Литвинова с экс-супругом Ярославом Трухановым / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Подписчики поддержали Татьяну.

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"Танюшка, все проходит и это пройдёт, все будет хорошо"

"Вы никому ничего не обязаны объяснять, все будет хорошо"

"Нужно всегда принять правильное решение. Лучше развестись вовремя, чем потом начать друг друга ненавидеть.Вы будете счастливы"

"Неожиданно. Любви вам Татьяна, такой светлый человек достоин самого лучшего! Люблю вас с экрана телевизора уже много лет"

Для Литвиновой это уже был второй брак. Впервые она вышла замуж после окончания университета. У Татьяны есть сын Владимир от первого брака. В 2008 году пара развелась.

Напомним, что не так давно о разводе с супругой сообщил певец DZIDZIO. Пара была вместе 20 лет.

Совсем неожиданно о разводе с пятым супругом (и, кстати, первым официальным) заявила певица Ирина Билык. По словам артистки, основной причиной стали карантин и тот факт, что Аслан уже год не видел их с Ириной общего сына Табриза. Сейчас Ахмадов проживает в другой стране.

Как звезды переживают разрыв отношений – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, кто недавно из звезд сообщил о разводе.