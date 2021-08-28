Помада Dior, тушь Givenchy и еще много всего: главные бьюти-средства осени до 700 грн

Пополняем косметичку бьюти-средствами до 700 грн / Фото: instagram.com/givenchyofficial, unsplash.com
С наступлением осени наш бюджет и так сильно страдает от трат на обновления гардероба. Мы носимся по магазинам в поисках трендовых вещей для ежедневного похода в офис, превышая кредитный лимит с головокружительной скоростью. Плюс ко всему, необдуманные траты на еще одну эффектную блузку, которую вы наденете максимум один раз.
Запросы при выборе идеальной одежды из года в год один и те же. К счастью, магазины радуют последними летними скидками.
Когда же дело касается косметики, тут дело осложняется еще больше. Каждый сезон бьюти-бренды стараются апгрейдить коллекции, создавать новые формулы для привычных продуктов, обновляя дизайн футляров помад и флаконов любимых ароматов.
Не будем вас томить, мы пересмотрели массу вариантов и выбрали 14 лучших бьюти-средств, которыми стоит пополнить косметичку уже сейчас, воспользовавшись приемлемыми ценами.
Смотрите наш список, в который вошли средства декоративной и уходовой косметики всего до 700 гривен.
Смотрите видео о популярной корейской косметике:
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