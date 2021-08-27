Что носить осенью – 2021: Топ-7 трендовых вещей для ежедневного гардероба

На что обратить внимание и что купить в первую очередь в преддверии нового сезона? Рассказываем, какие вещи должны быть в гардеробе осенью у каждой модницы

Tommy Hilfiger, Rachel Comey, Victoria Beckham / Фото: Vogue

Лето пролетело незаметно, а осенняя погода наступает раньше, чем мы были готовы. Если вы с нетерпением ждете дней, когда сможете носить свитера, куртки-рубашки с белыми джинсами как у знаменитостей, худи и ботинки, мы готовы помочь.

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В следующем сезона осень – 2021 модными будут образы в стиле 70-х, принты, деним с ног до головы, одежда свободного кроя, пиджаки в клетку и аксессуары в винтажном стиле.

Рассказываем, какие трендовые вещи стоит купить, кроме антисептика и защитных масок.

Жилетка

Модна на вязаные жилетки появилась еще в прошлом году. Советуем избегать однотонных вариантов и носить принтованные модели.

Жилетка Stradivarius / Фото: stradivarius.com

Деним

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В этом сезоне дизайнеры предлагают облачиться в джинсовые вещи с головы до ног. Рубашки, юбки, куртки, платья и комбинезоны – выбор огромен. Носите их с казаками или ботинками с острым носком.

Лукбук Victoria Beckham / Фото: international.victoriabeckham.com

Деловые костюмы

Учитывая, что многие вернулись в офис, проведя год в локдауне, склонившись над ноутбуками за кухонным столом, неудивительно, что деловые костюмы стали главными хитами на подиумах сезона осень-зима – 2021 года.

Важно – выбирайте варианты с расклешенными брюками, пиджаками в клетку и более свободные силуэты.

Костюм Tommy Hilfiger / Фото: Tommy Hilfiger

Зеленый

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Все та же пандемия и изоляция в квартирах повлияли на появление еще одного тренда. Один из самых ярких цветов осени – зеленый. Выбирайте земляные и максимально природные его оттенки в одежде.

Многие дизайнеры от Bottega Veneta до Jacquemus включили в свои коллекции зеленый, назвав его цветом возрождения.

Свитер Rachel Comey / Фото: Vogue

Трикотажное платье в пол

Любительницы комфорта будут счастливы. Вязаные платья макси длины – самый уютный тренд осени. В таком вы точно не замерзнете!

Носите их с обувью и аксессуарами одного оттенка.

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Платье Mango / Фото: shop.mango.com/

Стеганые куртки

Кроме трендовости, стеганые вещи практичны и функциональны. Покупайте вещи базовых или нюдовых оттенков, тогда они подойдут ко всей одежде, имеющейся в гардеробе.

Куртка Reserved / Фото: reserved.com/

Платки

Принтованные или однотонные варианты косынок и платков – самая необходимая вещь осеннего сезона. Как их красиво завязывать, показали даже Dior.

Совет: выбирая яркий головной убор, убедитесь, что остальная одежда менее бросается в глаза.

Платок Dior / Фото: dior.com

Смотрите в ролике о странных трендах:

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