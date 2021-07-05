Полякова разгромила Меладзе, назвавшего ее фриком: Как же мне назвать вас? (видео)

Валерий Меладзе дал интервью Ксении Собчак, в котором назвал Олю Полякову фриком. Украинская певица не заставила долго ждать своего ответа и записала видеообращение

Оля Полякова ответила Валерию Меладзе, который назвал ее фриком / Фото: YouTube, viva.ua

Российский певец Валерий Меладзе накануне дал интервью Ксении Собчак. В нем артист прокомментировал скандал вокруг его брата Константина Меладзе, упомянув Ани Лорак и Олю Полякову. Последнюю Валерий назвал "фриком".

Ольга Полякова – я помню ее. Во-первых, это фрик, а не исполнитель, мне кажется. Ольга Полякова запомнилась мне тем, что она ходила в купальнике в общественных местах и с короной на голове, как Сергей Зверев, – заявил Валерий.

Готовы поспорить, все ждали реакции Оли Поляковой. Через несколько часов она выложила в Instagram видео, в которых прокомментировала слова Меладзе. Она обратилась к певцу и задала ему много вопросов, упомянув, в том числе, Крым и Донбасс.

"Знаю, что вряд ли мне кто-то ответит, так как в этой, безусловно талантливой, семье, принято отмалчиваться и тихонечко делать денежку, – начала Полякова. – Вам нечего ответить на прямой вопрос о харассменте, и вы, вместо того, чтобы сказать типа "Ну, было время такое, молодые были, горячие...", возможно, извиниться, вы начинаете оскорблять женщину в ее искреннем желании поддержать другую женщину".

Чтобы посмотреть все видео, свайпайте влево:

Оля Полякова поинтересовалась у Валерия Меладзе, обратившись к нему, когда он скажет "хоть что-нибудь об аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе", напомнив, что он собирается приехать в Украину и выступить на Atlas Weekend уже на днях.

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"Вас это никак не шокировало? Вы как-то очень давно где-то сказали, что кто-то разжег этот конфликт. Можно узнать, кто? Вы уже определились за 8 лет?", – сказал Оля.

Она также отметила, что Валерий Меладзе и его брат Константин работают в Украине, а та же Ани Лорак не имеет такой возможности:

"Как так получается, что вы и ваш брат спокойно работаете в Украине? А вот Ани Лорак почему-то не имеет такой возможности. Как вам это удается? Сидеть в жюри украинского отбора на "Евровидение" и одновременно в российском "Голосе", давать концерты и здесь, и там, но прилетает почему-то не вам, а другим украинским артисткам, работающим в России. Как же вам удается сидеть на всех стульчиках сразу?".

А рассказать об этом Оля Полякова предложила Валерию Меладзе прямо со сцены фестиваля Atlas Weekend и добавила: "Я не буду у вас спрашивать "Чей Крым?", у вас обязательно об этом спросят в ближайшее время".

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Полякова считает, что Меладзе не может признать, что харассмент со стороны его брата был, что певец защищает Константина и оскорбляет женщин. Оля пообещала в скором времени поделиться подробностями случившегося между ней и российским продюсером.

"Вы только разожгли во мне желание рассказать больше, с подробностями. Дальше они будут", – закончила Оля Полякова.

Этой весной Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интим в обмен на успех в карьере. Певицу поддержала Оля Полякова, которая рассказала, что известный продюсер к ней приставал.

Напомним, что ранее в интервью Собчак показали не ту Полякову — редакторы программы перепутали Олю с российской актрисой.