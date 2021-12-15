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Что слушать: 10 лучших подкастов 2021 года по версии Apple

Елена Мело Тсина
15 декабря, 15:52
Их можно послушать на платформе на английском языке

Самые популярные подкасты на английском языке от Apple / Фото: Коллаж: Сегодня

Вслед за модными итогами Google и трендами Instagram 2022, копания Apple назвала самые популярные англоязычные подкасты в 2021 году. Их можно прослушать на платформе.

Вице-президент Apple Music and Beats Оливер Шуссер рассказал:

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2021 год ознаменовал начало новой главы для подкастинга из шоу, которые тронули нас так, как никогда ранее. Для нас большая честь отметить феноменальных создателей, которые изменяют определение подкастинга с помощью лучших шоу в этом году, и помочь большему количеству слушателей во всем мире открыть, насладиться и поддержать их вдохновляющую работу.

ТОП-10 подкастов 2021 года на платформе Apple Podcasts

  1. Детская книга о: подкаст с Мэтью Виннером. Развивающий подкаст для детей, где они вникают в серьезные теми: расизм, идентичность, страхи, неудачи.
  2. Все идет с Эммой Чемберлен. Размышления и советы на разные темы — от личных отношений и жизненных драм — до смехотворных и невероятных ситуаций.
  3. Хорошо внутри с доктором Бекки. Здесь опытный психолог и многодетная мама рассказывает о воспитании и материнстве.
  4. Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом и Боуэном Янгом. Подкаст о самых горячих явлениях в поп-культуре.
  5. Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Холланд и Бет Сильверс. Подкаст с интеллектуальными беседами, посвященный борьбе с идеологической поляризацией в политике США.
  6. Терапия для подростков с Гаэлем Айтором, Кайлой Суаресом, Марком Гьюго и Томасом Фамом. Это подкаст о взрослении, с помощью которого ты осознаешь, что тревоги — это нормально, и ты в мире не один.
  7. Эксперимент с Джулией Лонгорией. Подкаст, исследующий противоречие американской истории.
  8. Северное чудо с Талибом Квелли, Ясином Беем и Дэйвом Шапеллом. Подкаст-варьете, позволяющий заглянуть в жизнь его ведущих.
  9. Эта земля с Ребеккой Нейгл. Документальный подкаст о коренных американцах, рассказывающий истории, которые вы не найдете в книгах.
  10. Ты встаешь? с Джорданой Абрахам и Джаредом Фрейдом. Подкаст о том, как устроен дейтинг в современном мире.

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