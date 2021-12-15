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"Все кончается, и Бигу пора уходить": Крис Нот снялся для Vogue и дал честное интервью

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
15 декабря, 11:33
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Смерть Мистера Бига разочаровала всех поклонников легендарного сериала "Секс в большом городе", но актер считает такой поворот необходимым
Мистер Биг появился на обложке Vogue
Мистер Биг появился на обложке Vogue / Фото: Коллаж: Сегодня

Крис Нот, которого все полюбили благодаря роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", снялся в новой фотосессии для обложки Vogue Греция. Актер рассказал о продолжении сериала и смерти своего персонажа. Ранее мы ностальгировали, вспоминав самую сексуальную съемку Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига.

67-летний Крис Нот впервые украсил обложку Vogue Греция для январско-февральского номера. Актер появился в стильных образах и рассказал о продолжении сериала "Секс в большом городе. И просто так".

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Мистер Биг впервые появился на обложке Vogue
Мистер Биг впервые появился на обложке Vogue / Фото: Vogue

Крис Нот признался, что не хотел возвращаться в сериал, но после прочтения сценария — передумал.

Да, я сначала отказывался участвовать в этом. Я считал, что герои прошли полный круг и завершили с тем, что хотели сказать. Честно говоря, я не понимал, что еще я могу предложить в роли мистера Бига. Но продюсер сериала заставил меня передумать. Он заверил меня, что не будет повторений и убедил, что не произойдет того, чего я боялся. Он сказал, что сейчас все будет по-другому. Мое возражение заключалось в том, что я не хотел снова говорить об одних и тех же проблемах или таким же образом показывать человеческие отношения. К счастью, люди, участвовавшие в продолжении, были очень восприимчивы к моим опасениям, и, когда я понял, что они действительно намеревались перенести историю в настоящее время, а не повторять прошлое, я сразу сказал "да".

Крис Нот снялся в новой фотосессии для Vogue
Крис Нот снялся в новой фотосессии для Vogue / Фото: Vogue

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Актер уверен, что персонаж Мистера Бига должен был уйти именно так, как ушел.

Я был очень доволен тем, как все сложилось, как выглядело шоу и как оно изменилось. Все кончается, и Бигу пора уходить, если только мы не продолжаем снимать сагу о семейной жизни.

Мистер Биг впервые появился на обложке Vogue
Мистер Биг впервые появился на обложке Vogue / Фото: Vogue

Также Крис Нот вспомнил, чем его зацепил персонаж Мистера Бига изначально:

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Я очень подозрительно относился к персонажу, если честно. Сначала я подумал: "Хм...". Он был таким горожанином, космополитом, привередливым, деловым, отстраненным, объективным — всем, чем я не являюсь. И я, честно говоря, подумал, что это было слишком. Но дальше произошло то, что сделало его лучше — ему добавили чувство юмора, чувство иронии и равнодушия.

Крис Нот рассказал, появится ли снова в сериале персонаж Мистера Бига
Крис Нот рассказал, появится ли снова в сериале персонаж Мистера Бига / Фото: Vogue

В конце интервью актер ответил, увидят ли зрители еще когда-нибудь Мистера Бига:

Думаю, что-то может быть. Не могу сказать что, но... может случиться привидение. Я не знаю.

И просто так
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