Подойдет ли вам диета Кейт Уинслет: мнение экспертов

Кейт Уинслет сегодня 46: чтобы худеть, звезда часто придерживается низкоуглеводной диеты / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня популярной во всем мире британской актрисе Кейт Уинслет исполняется 46 лет – и звезда в отличной форме! Кейт, которая всегда отличалась пышными формами плюс стала мамой троих детей, питается по определенной схеме. Стоит ли садиться на диету от Кейт Уинслет, какую пользу или вред может принести здоровью такое питание – разбираемся с нашими экспертами.

Как худеет Кейт Уинслет – начинать ли день со стакана воды?

Рацион питания для Кейт Уинслет разработала натуропат Элизабет Грей Гибаут – он предусматривает много белков (Кейт не ест мяса, зато ест рыбу и морепродукты), зелени, фруктов и овощей. А еще звезда акцентирует на том, что важно пить много воды.

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Утро звезда начинает со стакана минералки, добавляя в нее сок лимона / Фото: инстаграм kate.winslet.official

Утро актриса начинает со стакана минералки, добавляя в нее сок лимона. И уже примерно через полчаса завтракает. По мнению гастроэнтеролога Евгении Белинской, чтобы ваша пищеварительная система заработала, достаточно просто выпить воду или позавтракать.

Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

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Пить натощак чистую воду – хорошая и полезная привычка, а вот добавлять туда лимон не стоит, поскольку польза от подкисленной воды на голодный желудок не доказана.

А вот негативно повлиять на пищеварительную систему такой напиток вполне может, – говорит Евгения Белинская, – особенно у людей с заболеваниями органов пищеварительной системы. Например, с гастритом, когда возникает воспаление слизистой оболочки желудка и понижение секреторных функций.

Пить воду с лимоном натощак гастроэнтеролог не советует и здоровым людям, поскольку постоянное употребление такого напитка на голодный желудок вызывает дискомфорт. Лучше пить натощак чистую воду без каких-либо добавок.

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А если хотите извлечь из этого максимум пользы, то обращайте внимание на солевой состав воды. Если у вас уже есть воспалительные процессы в желудке, то больше всего подойдет хлоридно-натриевая вода (например, "Миргородская").

Что советует есть Кейт на завтрак, обед и ужин?

Кейт завтракает спустя полчаса после утреннего стакана воды, а гастроэнтеролог советует принимать пищу не позднее чем через час после этого. Так что здесь все сходится. Что же за продукты предпочитает есть знаменитость?

Кейт переходит на строгий рацион по необходимости и даже просит рецепты у своих фанов: на фото – веганская запеканка / Фото: инстаграм kate.winslet.official

Сама Кейт не раз признавалась таблоидам, что более строгого рациона начинает придерживаться, когда ее фигура "начинает плыть". Итак, меню от Кейт Уинслет на день:

На завтрак – лосось, форель, макрель или другая рыба (жирная), 150 граммов, плюс сваренная на воде овсянка.

На второй завтрак – ягоды (около 200 граммов), апельсин или яблоко.

На обед – омлет плюс красная рыба (около 15 граммов) плюс зеленые овощи – салат, брокколи и т. д.

На ужин – овощи плюс 150 граммов "коктейля" из морепродуктов.

Диетолог, психолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн тоже советует белковые завтраки, а еще пареные или свежие овощи плюс фрукт.

Ксения Рэн / Фото: пресс-служба

Вообще фрукты лучше есть в первой половине дня, чтобы не набирать лишние килограммы. Также фрукты на завтрак или в конце обеда помогут избежать чрезмерной тяги к сладкому уже вечером. Ксения Рэн предлагает на завтрак овсянку с сыром или фруктами, кашу с яйцом или салатом, яичницу с овощами или сырники (запеканку).

А на обед – жирненького лосося, тыквенный суп или цельнозерновую кашу, овощи. Если вы едите мясо, то рыбу можно заменить другим красным или белым мясом, кроме свинины. Обед – это фундаментальный прием пищи, поэтому обедать нужно обязательно. Впрочем, как завтракать и ужинать, главное – не наедаться перед сном.

Если вы хотите похудеть и поддержать фигуру в форме, важно есть белковые продукты,- говорит Ксеня Рэн, – рыбу, морепродукты, даже мясо, только выбирайте нежирные варианты. Также правильно обрабатывайте продукты: умеренное количество масла, как можно меньше жареного, отдавайте предпочтение блюдам на пару, вареным и не забывайте о свежих овощах.

На таких продуктах похудение происходит быстрее, а жесткие диеты только навредят. И конечно же, никакого фастфуда. Именно так и делает Кейт – ее стол богат овощами и белковыми продуктами, а фастфуд она не употребляет.

Почему нельзя садиться на жесткую диету?

Жесткого ограничения в питании звезда не придерживается – и правильно делает. В питании Кейт мало углеводов, подчеркивают таблоиды. Но быстрые углеводы вообще вредны, а медленные – это не только зерновые и хлеб, которого в разгрузочные дни актриса не употребляет.

Углеводами также богаты овощи и крупы, а их Кейт как раз ест.

Что же думает о жестких диетах и важности углеводов в рационе диетолог? Диета, в отличие от сбалансированного рациона, предусматривает строгое ограничение определенных продуктов. К таким методам прибегают в медицине, когда человеку действительно нельзя есть тот или иной продукт, но всего лишь на определение время. И параллельно тщательно контролируются все показатели здоровья.

Жесткие диеты, разгрузочные недели, монопитание в итоге дают только временное замедление обмена веществ и временное снижение веса, – говорит Ксения Рэн. – Подчеркиваю – ВРЕМЕННОЕ! Потому что килограммы обязательно вернутся довольно быстро после выхода из голодания, и к тому же "прихватят" с собой еще 5-10 кг. Если же вы будете голодать постоянно, то не избежать проблем с внутренними органами.

Задача физиологического похудения, в котором сброшенные килограммы не возвращаются, – наоборот, разогнать замедленный обмен веществ. Вообще, даже при похудении важно соблюдать полный баланс по белкам, жирам и углеводам.

Кейт ест много морепродуктов, рыбы, овощей, а также активна физически / Фото: инстаграм kate.winslet.official

Быстрые углеводы – а это в основном сладости, белый хлеб – не полезны вообще, их следует свести к минимуму, даже если у вас нет лишнего веса. Поэтому если и есть сладкое, то лучше только в 1-й половине дня. И помните, что фрукты, особенно с высоким гликемическим индексом (бананы, виноград, груши), тоже очень богаты сахарами. Также ешьте меньше белого хлеба. В нем минимум пользы, поэтому выбирайте серый, черный, злаковый хлеб.

А что со спортом и витаминами?

Кейт Уинслет в дополнение к рациональному питанию посещает силовую йогу и много гуляет с собакой. Эксперты также советуют в комплексе с правильно подобранным рационом быть физически активным. Это помогает ускорить метаболизм, укрепить мышцы, держать тонус кожи. Больше ходите пешком, поднимайтесь по лестнице, делайте разминки – это тоже физические нагрузки.

Кейт много гуляет с собакой, а также занимается йогой, чтобы быть в форме / Фото: инстаграм kate.winslet.official

Кейт, когда питалась с ограничениями, принимала витаминные комплексы. Но любые пищевые добавки, даже если они продаются в аптеке без рецепта, нужно принимать только по назначению врача. Ведь важно понимать индивидуальную дозировку, а также четко знать – есть ли в вашем организме дефицит каких-либо макро-, микроэлементов или витаминов.

Кейт, когда питалась с ограничениями, принимала витаминные комплексы / Фото: инстаграм kate.winslet.official

А для этого нужно сдать кровь на анализ. Например, узнать точно, есть ли дефицит витамина D, поможет анализ крови на 25 (ОН) D. Разобраться в этом, а также обсудить, какой тип питания для вас приемлем, поможет диетолог, гастроэнтеролог или семейный врач.

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