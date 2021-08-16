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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как начать питаться правильно без лишних усилий и стресса

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
16 августа, 15:00
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Здоровое рациональное питание – это вовсе не жесткие диеты или суровые ограничения в еде. Как выработать у себя привычку питаться правильно постоянно – в материале
Питаться правильно без лишних усилий и стресса - вовсе не значит сидеть на диетах
Питаться правильно без лишних усилий и стресса - вовсе не значит сидеть на диетах / Фото: unsplash.com

Как тщательно вы пережевываете пищу, едите ли всухомятку, пьете ли чистую воду? Все эти нюансы, а не только полезные продукты и физические нагрузки входят в понятие "здоровое рациональное питание". Как начать питаться более правильно, закрепить эти привычки и почему вообще важно соблюдать режим (и какой) в питании – рассказала психолог, диетолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.

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Ксения Рэн
Ксения Рэн / Фото: пресс-служба

А мы напоминаем, что последние дни лета можно провести весело и с пользой: в этом вам помогут 10 лайфхаков. Здоровый организм, крепкий иммунитет и хорошее настроение круглый год: всего этого можно добиться, выработав у себя несложные привычки

Рациональное питание – что нельзя, а что можно?

Основной принцип рационального питания построен не на жестких ограничениях продуктов, на оборот – на наполнении вашего рациона при помощи продуктов всем необходимым для организма. То есть должен быть соблюден баланс белков, жиров и углеводов, имеет значение общее количество потребленных калорий и их расход, соблюдение самого режима питания.

То есть полноценные завтраки, обеды и ужин, а между ними перекусы – второй завтрак и полдник. И, конечно, не конфетами, булками или фастфудом (о фастфуде придется забыть, если вы хотите наконец начать питаться более здорово и рационально).

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Важно чтобы организм не испытывал дефицита витаминов и микроэлементов, поэтому ограничивать себя жесткими диетами как раз и не полезно, это стресс для организма. Учитывается также уже имеющиеся заболевания, возраст, пол, условия работы, тип фигуры и так далее.

С помощью правильного питания мы обеспечиваем наш организм достаточным количеством энергии, веществами, без которых невозможно регулирование обменных процессов и полноценная работа кишечника.

Ешьте фрукты и овощи разного цвета, они богаты антиоксидантами и клетчаткой
Ешьте фрукты и овощи разного цвета, они богаты антиоксидантами и клетчаткой / Фото: unsplash.com

Поэтому важно, чтобы некоторые привычки по питанию, активности стал постоянными и человек выполнял их уже на автомате. Тогда получится не стрессовать, не упрекать себя, что снова сорвался и начал есть вредную пищу в больших количествах.

Почему трудно начать питаться рационально, в чем основная ошибка?

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Чаще всего начать питаться рационально постоянно, похудеть и вообще вести более здоровый образ жизни нам мешает плавающий рацион. Что многие делают: забывают нормально перекусить в полдник, а потом наедаются на ночь, потом винят себя, что вновь переели и начинают голодать.

Бывает, что после такого срыва человек неделю "расслаблялся" на жареной картошке, конфетах, еще и "полировал" все это алкоголем. Потом – муки совести и принуждение сидеть себя на овощах и гречке. Когда такое повторяется регулярно, организм испытывает колоссальный стресс, метаболические процессы в нем нарушаются.

Пережаренные, копченые блюда с большим количеством масла сведите к минимуму
Пережаренные, копченые блюда с большим количеством масла сведите к минимуму / Фото: unsplash.com

Также и со спортом: если человек перестарался с нагрузками, то потом не может встать из-за крепатуры мышц, бросает активность и после месяца воздержания решает вновь выйти на пробежку или пойти в спортзал. Толку для здоровья от таких тренировок не будет.

С чего же начать, чтобы закрепить привычку питаться правильно?

Конечно, от некоторых продуктов придется отказаться – но им на замену "придут" не менее вкусные, зато полезные. Начните вот с чего:

  1. Кушайте вообще меньше, но чаще. Отлично, если вы будете принимать пищу 5 раз в день, при этом перерывы между едой должны быть около 3-4 часов.
  2. Не допускайте ситуации, когда голод становится очень сильным. И ешьте не торопясь, важно тщательно пережевывать пищу.
  3. Не ограничивайте белковые продукты, белок – наш "строительный материал". Поэтому выбирайте нежирное мясо, рыбу, морепродукты.
  4. Пережаренные, копченые блюда с большим количеством масла сведите к минимуму. Блюда на пару или вареные вам не нравятся? Тушите и запекайте, хотя паровые и вареные блюда тоже должны быть в рационе. А сделать их более вкусными помогут специи.
  5. Как уже сказано – голод терпеть нельзя. А перекусывать нужно начать яблоками, ягодами, орешками, сухофруктами вместо печенья и конфет.
  6. Ешьте фрукты и овощи разного цвета, они богаты антиоксидантами и клетчаткой, защитят организм от окислительного стресса, помогут работе кишечника и не только.
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Если любите хлеб, то вместо белого начните есть цельнозерновой злаковый черный или серый. Если никак не можете без сладкого, то кушайте сладости в первой половине дня и в меньшем количестве. И старайтесь покупать только качественные продукты.

Важно! Старайтесь перестать экономить на продуктах, выбирая заменители – сырные продукты вместо сыра, покупать различные намазки, в которых полно красителей и так далее. Читайте этикетки, разница есть! И она ощутима телом. И не забывайте пить достаточно чистой воды, а не только чай и другие напитки.

Также ранее мы писали, какие еще привычки помогут начать правильно питаться.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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