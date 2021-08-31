Почему вода с медом и лимоном натощак неполезна

Пить на голодный желудок воду можно, только без меда и лимона. Польза этого рецепта – миф, а к проблемам со здоровеем, особенно при гастрите, привести может

Вода с медом и лимоном натощак неполезна, особенно при проблемах с желудком / Фото: unsplash.com

Если вы хотите с утра "запустить" пищеварительную систему, то достаточно выпить просто чистую воду или позавтракать. Почему пить натощак воду с лимоном и медом не нужно, чем может быть опасен для здоровья такой рецепт и чего еще не нужно делать на пустой желудок – рассказала гастроэнтеролог Евгения Белинская.

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Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

Почему польза воды с лимоном и медом натощак – это миф?

Бытует мнение о колоссальной пользе этого ритуала для органов пищеварительной системы. В интернете вы можете найти множество статей, где сообщается, что вода с лимоном и медом натощак якобы улучшает пищеварение, ускоряет обмен веществ, даже помогает похудеть.

При этом комментариями специалистов или ссылками на медицинские исследования такая информация не подкрепляется. Потому что польза от воды с медом и лимоном на голодный желудок не доказана, а вот негативное влияние такой "напиток" вполне может оказать. Особенно для людей с заболеваниями органов пищеварительной системы.

Почему не стоить пить воду с медом натощак

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Итак, мед вообще не рекомендовано употреблять в период обострения заболеваний органов пищеварения. Потому что он стимулирует секрецию желудочного сока и отток желчи, что может привести к еще большему обострению состояния. Так, при желчнокаменной болезни мед вообще следует исключить.

Мед, особенно натощак, нельзя есть при заболеваниях желудка и камнях в желчном пузыре / Фото: freepik.com

А при гипоацидном гастрите можно есть мед только в том случае, если нет дуодено-гастрального и гастро-эзофагеального рефлюкса. А также не нарушена целостность слизистой оболочки желудка. Поскольку это форма гастрита, при которой наблюдается воспаление слизистой оболочки желудка и понижение секреторных функций.

Также мед содержит много сахара в виде глюкозы, фруктозы, сахарозы. Выпитая с медом вода натощак дает чувство насыщения, на завтрак в итоге вы едите меньше, а за весь день наоборот – больший объем пищи. Чем было бы, если нормально позавтракать.

Таким образом, мед с водой натощак вовсе не способствует похудению, а наоборот.

А чем опасно пить воду с лимоном натощак?

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То, что лимон "заводит" пищеварительный процесс, не доказано: с таким же успехом вы можете просто начать завтракать. И ваша пищеварительная система сама отреагирует и полноценно заработает.

Лимон натощак не рекомендуется при заболеваниях желудка / Фото: unsplash.com

К тому же лимон натощак не рекомендуется при заболеваниях желудка, особенно при уже упомянутом гипоацидном гастрите. Даже у здорового человека постоянное употребление воды с лимоном натощак может вызвать дискомфорт.

Что же тогда пить с утра на голодный желудок?

Обычную чистую воду, если вы хотите еще при этом извлечь пользу для организма, то обращайте внимание на солевой состав воды. Например, при гипоацидном состоянии больше подходит вода, в составе которой есть калий, кальций, натрий и магний.

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Если вы выпили воды, то не забудьте также позавтракать: принять утреннюю пищу рекомендуется не позже, чем через час после того, как проснулись. И выпить любимый кофе тоже следует не натощак, а только после завтрака.

Также ранее мы писали, почему пить кофе натощак вредно.