Чем полезны грецкие орехи и как их правильно есть

Клетчатку, витамины и минералы, полезные жиры, Омега-3 кислоты и еще множество важных для здоровья микроэлементов содержится в грецких орехах. Почему нужно кушать грецкие орехи, сколько орехов стоит есть в день, как их правильно употреблять и кому вообще не стоит есть грецкие орехи – рассказала психолог, диетолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.
Чем полезны грецкие орехи для здоровья
Грецкие орехи содержат множество витаминов: B2 и B12, A, D C, E, K, ненасыщенные жирные кислоты омега 3 и омега 6, – а значит, это и чистые сосуды, и прекрасное качество кожи. Также орехи содержат фосфор, марганец, йод, калий, магний, селен, кобальт и многие другие полезные вещества и макроэлементы.
Грецкие орехи калорийны, в них много белка, поэтому они являются незаменимым ингредиентом вегетарианского и веганского рациона. Масло же грецких орехов обладает регенерирующими, противовоспалительными, бактерицидными свойствами, укрепляет иммунитет и увеличивает ресурсы организма для борьбы с болезнями.
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Грецкие орехи рекомендуют употреблять в пищу не только для поддержания иммунитета в целом и насыщения организма полезными веществами а еще при истощении, для защиты от радиации, улучшения памяти, снятия нервного напряжения. Однако грецкий орех – продукт аллергенный и подходит далеко не всем.
Калорийность грецких орехов и как их правильно есть
Орехи очень питательный продукт: буквально 8-10 орешков способны утолить голод человека, но не нужно забывать, что в них содержится много жиров. Не нужно злоупотреблять орехами, так как они относятся к аллергенному продукту, особенно осторожно следует давать орехи детям.
А совсем малышам лучше пока не давать орехов. Ежедневно можно съедать примерно 30-40 грамм грецких орехов. Многие отказываются от орехов из-за боязни располнеть: но если ними не объедаться, то лишние килограммы вам не грозят. Тем более, что из-за высокой питательности орехов насыщение происходит быстрее. Поэтому орехи, наоборот, хороший перекус и альтернатива печенью или пирожным для тех, кто следит за фигурой
Кому не стоит есть грецкие орехи
Как уже сказано, орехи могут вызвать аллергию, поэтому детям младшего возраста и аллергикам от них лучше воздержаться. Противопоказаны грецкие орехи и при нейродермитах и других кожных заболеваниях, поскольку могут усилить реакцию на коже; острых заболеваниях органов пищеварения. Употреблять в пищу следует только свежие орехи, так как в заплесневелых содержится грибок.
Грецкие орехи чаще всего едят сами по себе в качестве перекуса, но их можно добавлять в салаты, пасты, сухие завтраки, супы и выпечку. Они также используются для приготовления масла грецкого ореха, которое является основой многих салатных заправок.
Что готовят из грецких орехов
Грецкие орехи добавляют в салаты и закуски – овощные и мясные, холодные и горячие. Они составляют основу многих соусов – например, грузинских сациви и баже. Из грецких орехов делают различные заготовки: например, варенье и настойки. Они находят применение даже в супах. А десерты и выпечка с грецкими орехами – это вообще отдельная тема.
Пирог с ореховой начинкой
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 1 ст.л. сахара
- Соль
- 100 г масла
- 1 желток
- 3 ст.л. сметаны
Для начинки:
- 500 г грецких орехов орехов
- 300 г сахара
- 2 яйца
- Сок и цедра 1 лимона
- 3 ст.л. сметаны
Способ приготовления:
- Насыпать в миску просеянную муку и соль. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло и растереть пальцами в крошку.
- Добавить все остальные ингредиенты, замесить тесто и поставить его в холодильник на полчаса. Раскатать, выложить в форму и сформировать бортики.
- Очищенные грецкие орехи измельчить в блендере в мелкую крошку. Добавить сахар, яйца, лимонный сок, мелко натертую цедру и сметану. Хорошо перемешать.
- Вылить начинку в подготовленную основу, разровнять силиконовой лопаткой.
- Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке, пока начинка и тесто не подрумянятся.
- Перед подачей ореховый тарт остудить.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый тарт с орехами.