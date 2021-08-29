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Чем полезны грецкие орехи и как их правильно есть

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
29 августа, 08:00
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Буквально 8-10 грецких орешков способны утолить голод человека, но этот продукт довольно калорийный. А еще орехи – аллергены, поэтому детям их лучше не есть
Грецкие орехи очень полезны, но их не следует есть слишком много
Грецкие орехи очень полезны, но их не следует есть слишком много / Фото: freepik.com

Клетчатку, витамины и минералы, полезные жиры, Омега-3 кислоты и еще множество важных для здоровья микроэлементов содержится в грецких орехах. Почему нужно кушать грецкие орехи, сколько орехов стоит есть в день, как их правильно употреблять и кому вообще не стоит есть грецкие орехи – рассказала психолог, диетолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.

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Ксения Рэн
Ксения Рэн / Фото: пресс-служба

Чем полезны грецкие орехи для здоровья

Грецкие орехи содержат множество витаминов: B2 и B12, A, D C, E, K, ненасыщенные жирные кислоты омега 3 и омега 6, – а значит, это и чистые сосуды, и прекрасное качество кожи. Также орехи содержат фосфор, марганец, йод, калий, магний, селен, кобальт и многие другие полезные вещества и макроэлементы.

Грецкие орехи богаты антиоксидантами
Грецкие орехи богаты антиоксидантами / Фото: Depositphotos

Грецкие орехи калорийны, в них много белка, поэтому они являются незаменимым ингредиентом вегетарианского и веганского рациона. Масло же грецких орехов обладает регенерирующими, противовоспалительными, бактерицидными свойствами, укрепляет иммунитет и увеличивает ресурсы организма для борьбы с болезнями.

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Грецкие орехи рекомендуют употреблять в пищу не только для поддержания иммунитета в целом и насыщения организма полезными веществами а еще при истощении, для защиты от радиации, улучшения памяти, снятия нервного напряжения. Однако грецкий орех – продукт аллергенный и подходит далеко не всем.

Калорийность грецких орехов и как их правильно есть

Орехи очень питательный продукт: буквально 8-10 орешков способны утолить голод человека, но не нужно забывать, что в них содержится много жиров. Не нужно злоупотреблять орехами, так как они относятся к аллергенному продукту, особенно осторожно следует давать орехи детям.

Грецкие орехи сохранят сердце, мозг и помогут продлить жизнь
Грецкие орехи сохранят сердце, мозг и помогут продлить жизнь / Фото: unsplash.com

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А совсем малышам лучше пока не давать орехов. Ежедневно можно съедать примерно 30-40 грамм грецких орехов. Многие отказываются от орехов из-за боязни располнеть: но если ними не объедаться, то лишние килограммы вам не грозят. Тем более, что из-за высокой питательности орехов насыщение происходит быстрее. Поэтому орехи, наоборот, хороший перекус и альтернатива печенью или пирожным для тех, кто следит за фигурой

Кому не стоит есть грецкие орехи

Как уже сказано, орехи могут вызвать аллергию, поэтому детям младшего возраста и аллергикам от них лучше воздержаться. Противопоказаны грецкие орехи и при нейродермитах и других кожных заболеваниях, поскольку могут усилить реакцию на коже; острых заболеваниях органов пищеварения. Употреблять в пищу следует только свежие орехи, так как в заплесневелых содержится грибок.

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Грецкие орехи чаще всего едят сами по себе в качестве перекуса, но их можно добавлять в салаты, пасты, сухие завтраки, супы и выпечку. Они также используются для приготовления масла грецкого ореха, которое является основой многих салатных заправок.

Что готовят из грецких орехов

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Грецкие орехи добавляют в салаты и закуски – овощные и мясные, холодные и горячие. Они составляют основу многих соусов – например, грузинских сациви и баже. Из грецких орехов делают различные заготовки: например, варенье и настойки. Они находят применение даже в супах. А десерты и выпечка с грецкими орехами – это вообще отдельная тема.

Пирог с ореховой начинкой

Рецепт орехового пирога на Спас
Рецепт орехового пирога на Спас / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 1 ст.л. сахара
  • Соль
  • 100 г масла
  • 1 желток
  • 3 ст.л. сметаны

Для начинки:

  • 500 г грецких орехов орехов
  • 300 г сахара
  • 2 яйца
  • Сок и цедра 1 лимона
  • 3 ст.л. сметаны

Способ приготовления:

  1. Насыпать в миску просеянную муку и соль. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло и растереть пальцами в крошку.
  2. Добавить все остальные ингредиенты, замесить тесто и поставить его в холодильник на полчаса. Раскатать, выложить в форму и сформировать бортики.
  3. Очищенные грецкие орехи измельчить в блендере в мелкую крошку. Добавить сахар, яйца, лимонный сок, мелко натертую цедру и сметану. Хорошо перемешать.
  4. Вылить начинку в подготовленную основу, разровнять силиконовой лопаткой.
  5. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке, пока начинка и тесто не подрумянятся.
  6. Перед подачей ореховый тарт остудить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый тарт с орехами.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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