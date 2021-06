Победителей Евровидения-2021 обвинили в плагиате песни

Måneskin обвинили в плагиате / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Не так давно солиста итальянской группы Måneskin Дамиано Давида, которая победила на "Евровидении" в этом году, обвинили в употребление наркотиков во время шоу. Фронтмен рок-группы сдал тест на наркотики, чтобы опровергнуть все домысли. Результат показал отсутствие запрещенных веществ в крови. Теперь же Måneskin обвинили в плагиате песни, с которой они победили на "Евровидении-2021".

Музыканты группы из Нидерландов The Vendettas в эфире немецкого телеканала RTL заявили, что их песня You want it, you've got it 1994 года похожа на композицию итальянских рокеров Zitti E Buoni.

Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Но один из участников голландской группы Йорис Линссен решил поразмышлять, считается ли плагиатом схожесть с песней, которая была выпущена еще до рождения итальянских рокеров.

"Теперь предстоит понять, плагиат ли это. Молодые люди, естественно, еще не родились во времена нашей группы. Но участники Maneskin сами отмечали, что рок-н-ролл никогда не умирает", – сказал Йорис Линссен.

Он попросил музыкальных экспертов разобраться в этом вопросе.

Предлагаем сравнить эти две песни.

Måneskin – Zitti E Buoni

The Vendettas – You want it, you've got it

Напомним, после завершения "Евровидения – 2021" разгорелся еще один скандал. Команду представительницы Мальты заподозрили в растрате бюджетных денег на букмекерские ставки, чтобы увеличить шанс на победу.

Также представительница России Манижа собирается судиться с российским глянцем. Журналисты издания Wonderzine в своем материале уверяют, что пройти Нацотбор артистке помогли очень влиятельные друзья из российского правительства

Ранее не обошлось без скандала и в Украине. Постановщиков номера Go_A на Евровидении-2021 обвинили в краже идеи. Чуть позже Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что не видит в номере представителей Украины нарушений авторских прав.