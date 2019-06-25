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5 простых, но оригинальных рецептов на Петров пост-2021

29 июня, 10:25

Ирина Маслова

Можно украсить свое меню супом с овощами и хеком, рагу из кабачков и баклажанов, его можно приготовить в мультиварке, салат из молодой капусты и помидоров, картофельные зразы с грибами и шоколадный пирог с вишней

Рагу из кабачков и баклажанов / Фото: Depositphotos

Петров пост в этом году, как и всегда, продлиться до 11 июля. В этот период нельзя употреблять в пищу любые продукты животного происхождения, кроме рыбы и морепродуктов. При этом овощи, грибы, крупы, фрукты, ягоды и бобовые есть можно. Ниже найдете постное меню на день, которое поможет вам соблюдать пост Петра и Павла вкусно и с пользой. В календаре лайфхаков для лета найдете самые яркие идеи, чтобы провести эти месяцы незабываемо.

Постный суп с рыбой, помидорами и зеленым горошком

Постный рыбный суп с овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Промытую рыбу залить водой, довести до кипения и снять пену. Переложить рыбу на тарелку.
  2. Бульон процедить и вернуть в кастрюлю. Довести до кипения, добавить рис и нарезанный кубиками картофель. Варить до готовности картошки.
  3. Рыбу разобрать на кусочки, убрать кости и кожу. Добавить в суп.
  4. На сковороде с растительным маслом обжарить нарезанный лук до мягкости. Добавить помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные кубиками. Готовить 7 минут.
  5. Добавить пассерованные овощи в кастрюлю вместе с зеленым горошком. Посолить и поперчить. Варить, пока горошек не станет мягким. Подавать суп вместе с хлебом.

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Постное рагу из кабачков, баклажанов и картофеля в мультиварке

Рагу постное из овощей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу.
  2. Поместить овощи в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала.
  3. В процессе нужно будет несколько раз перемешать овощи специальной лопаткой, которая прилагается к мультиварке.

Совет: если вы собираетесь готовить рагу на плите, возьмите кастрюлю с плотно закрывающейся крышкой, выставьте температуру ниже среднего и готовьте, периодически помешивая, около часа.

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Постный салат из капусты с помидорами

Постный салат из капусты и овощей / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

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Способ приготовления:

  1. Капусту тонко нашинковать, размять руками вместе с лимонным соком и щепоткой соли.
  2. Помидоры порезать ломтиками, огурцы – кружочками.
  3. Зелень мелко порубить. Все перемешать.
  4. В масло добавить пропущенный через пресс чеснок, специи, хорошо перемешать.
  5. Заправить салат, посолить по вкусу.
  6. Дать настояться 15-20 минут и подавать.

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Постные картофельные зразы с шампиньонами

Постные зразы с картошкой и грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны помыть и нарезать соломкой. Разогреть сковороду без масла и добавить грибы. Жарить их на среднем огне, пока вся жидкость не испарится.
  2. Лук почистить и мелко нарезать. Добавить его в сковороду вместе с маслом и зеленью. Посолить и поперчить. Жарить, пока лук не станет мягким. Остудить.
  3. Очищенный картофель нарезать кубиками и залить холодной водой, добавить соль, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Отварить до готовности и убрать специи.
  4. Готовый картофель размять в пюре. Добавить соль, немного растительного масла и столовую ложку муки. Тщательно перемешать.
  5. Из двух столовых ложек пюре сделать лепешку, положить в центр столовую ложку начинки. Сформировать зразу и обвалять ее в муке. Повторить с оставшимися ингредиентами.
  6. Обжарить зразы на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Подавать зразы вместе со свежими или тушеными овощами.

Постный шоколадный пирог с вишней

Свободолюбивые и категоричные Козероги – это проверенная временем "Прага" и другие шоколадные торты / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста:

Способ приготовления:

  1. Вишни разморозить и слить сок.
  2. В большой миске смешать все сухие ингредиенты: просеянную муку, сахар, ваниль, соль, соду и какао.
  3. Смешать воду, уксус и масло, влить в сухую смесь и перемешать до однородности.
  4. Круглую форму для выпечки застелить пергаментной бумагой. Вылить в нее половину теста, разложить на нем вишню, равномерно распределить оставшееся тесто.
  5. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут. Готовность проверить зубочисткой.
  6. Остудить корж и дать ему постоять в течение 5-6 часов. Посыпать просеянной сахарной пудрой.
  7. Совет: если вы планируете использовать консервированные вишни, добавьте в тесто меньше сахара.

Из видео узнаете, как быстро замариновать огурцы и рецепт салата из них.

Здесь найдете календарь питания по дням на весь Петров пост.

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