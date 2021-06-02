Песня Шум Go_A заняла 80 место в мировом чарте Billboard Global 200 excl US – это новый рекорд

Популярность "Шума" – песни, с которой Go_A вошли в пятерку лидеров на конкурсе "Евровидение-2021", не перестает впечатлять. Трек завоевал хит-парад и принес Украине новый рекорд

Go_A дебютировали в чарте Billboard / Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Украинская электрофолк-группа Go_A, которая оказалась на втором месте среди самых популярных выступлений на "Евровидении-2021", с треком "Шум" вошла в еженедельный хит-парад Billboard Global 200 excl US. Это первый случай в истории, когда украиноязычная песня попадает в этот чарт, в котором участвуют песни со всего мира.

На сайте Billboard можно увидеть, что трек Shum группы Go_A занял 80 место из 200.

Песня "Шум" на 80 месте в чарте Billboard Global 200 excl US / Фото: скриншот

За их треком расположились песни таких всемирно известных артистов, как Дуа Липа, Doja Cat, Бруно Марса, Леди Гаги и Брэдли Купера, Cardi B и других.

Смотрите видео выступления Go_A в гранд-финале "Евровидения-2021":

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Как песня "Шум" Go_A покорила мир?

Еще в перво полуфинале "Евровидения-2021" выступление Go_A привлекло внимание миллионов зрителей. Тогда их номер попал в тренды видеохостинга YouTube и собрал более девяти миллионов просмотров.

Накануне гранд-финала конкурса в Сети активно начали появляться каверы на "Шум", в особенности, от представителей украинской диаспоры зарубежом.

В итоге Go_A хоть не заняли первое место на конкурсе, но вошли в пятерку лидеров. При этом, по результатам зрительского голосования Go_A были на втором месте. Италия, Израиль, Литва, Польша и Франция поставили украинцам максимальный балл на конкурсе.

Дальше популярность "Шума" росла стремительно – песня заняла пятое место глобального рейтинга хитов сервиса Spotify, а потом и вовсе – первое. В то время как трек Ziti e Buoni победителя "Евровидения" Måneskin оказался на пятом месте в рейтинге.

Также SHUM Go_A занял первое место в рейтинге Spotify в Италии – стране, которая стала победителем "Евровидения-2021". Итальянцам пришлась по душе аутентичная украинская музыка.

Напомним, что ранее солистка Go_A получила премию "Женщина III тысячелетия".