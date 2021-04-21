Пасхальные поделки с яйцами: ТОП-10 увлекательных лайфхаков с фото

Вам пригодится скорлупа от пасхальных яиц для праздничного хендмейда

Подготовка к Пасхе обычно сопровождается расходом большого количества яиц. Праздничные писанки и крашенки, а еще разнообразная выпечка и кремы, салаты и закуски – в результате у хозяек остается много яичной скорлупы. Не спешите ее выбрасывать. Если приложить фантазию, умелые руки и хорошее настроение, у вас получатся замечательные украшения на Пасху и не только.

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А еще обязательно поднимайте настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Что сделать из яиц и скорлупы на Пасху: лайфхаки для хендмейда

Лайфхак 1. Пасхальный венок из яиц

Что сделать из яичной скорлупы на Пасху / Фото: Pinterest

Необычная композиция, которая так близка к природе. Создается ощущение, что этот пасхальный венок только что покинула целая толпа вылупившихся цыплят и разбрелась по всему дому. Даже хочется пойти их поискать!

Лайфхак 2. Пасхальное дерево

Что сделать из яичной скорлупы на Пасху / Фото: Pinterest

Очень нежный пасхальный букет украсит ваше окно. Множество мелких легких пасхальных фигурок парят в воздухе и создают атмосферу праздника.

Лайфхак 3. Нежные вазы для цветов

Что сделать из яичной скорлупы на Пасху / Фото: Pinterest

Яйца расходовались в выпечку, а скорлупа осталась. Помойте ее и наполните водой – вот и готовы миниатюрные вазы для праздничных цветов. Осталось их только развесить на лентах над окном.

Лайфхак 4. Живые пасхальные икебаны

Что сделать из яичной скорлупы на Пасху / Фото: Pinterest

Мы уже рассказывали, как использовать яичную скорлупу для рассады. Добавьте праздничную мишуру и тематический декор, и у вас получатся нарядные миниатюрные композиции на Пасху. Их можно поставить на полочку, украсить стол или подарить гостям на память.

Лайфхак 5. Декоративные пасхальные свечи

Что сделать из яичной скорлупы на Пасху / Фото: Pinterest

Еще один лайфхак, как использовать пустые яичные скорлупки – в качестве формочек для изготовления свечей. Растопите парафин, капните краситель, разлейте по скорлупкам, опустите нитки внутрь и дайте остыть. А потом просто очистите каждую свечу от скорлупы, как простое яйцо.

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Лайфхак 6. Яичные подсвечники

Что сделать из яичной скорлупы на Пасху / Фото: Pinterest

Другой вариант свечей – разлить парафин по разноцветным скорлупкам и оставить их так. Не забудьте про фитиль. Такие огоньки на праздничном столе смотрятся притягательно и стильно.

Лайфхак 7. Сундучки для сладостей

Что сделать из яичной скорлупы на Пасху / Фото: Pinterest

Чтобы сделать такие прикольные подарки, вам пригодятся не только сами яйца, но и яичные лотки. Разместите в них писанки, сладости, пасхальные фигурки и украшения. И напишите поздравления. Пасхальный подарок готов!

Лайфхак 8. Уютные гнездышки райских птиц

Что сделать из яичной скорлупы на Пасху / Фото: Pinterest

Это так мило, просто и лаконично, как сама природа. Соорудите из скорлупы миниатюрное гнездышко, поместив внутрь немного сена и крошечное перепелиное яйцо. А затем развесьте эти гнездышки на ветках пасхального дерева.

Лайфхак 9. Яичная мозаика

Что сделать из яичной скорлупы на Пасху / Фото: Pinterest

Скорлупу от пасхальных яиц можно использовать для изготовления эффектных картин. Это как вышивка или пазлы. Такое занятие требует усидчивости, терпение, сноровки, но зато результат превосходит все ожидания. Приобщите ребенка и, вполне возможно, вскоре он создаст настоящий шедевр.

Лайфхак 10. Ваза из скорлупок

Что сделать из яичной скорлупы на Пасху / Фото: Pinterest

Поломайте на кусочки скорлупу, наклейте на бутылку, вскройте краской и лаком – и у вас готова стильная ваза для цветов.

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