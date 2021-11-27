От минимализма до смелого и дерзкого: новогодний макияж 2022 на любой вкус

Стильный макияж на Новый год / Фото: Коллаж: Сегодня
Какой макияж сделать на Новый год 2021? Вопрос, над которым многие девушки уже задумались. И правильно, нужно делать заметки, сохранять ссылки и фото. Главный тренд в макияже 2021-2022 – сияющие качественные тени. Уверены, вы такие уже купили. Если нет, тогда вперед за идеальными бьюти-покупками на Черную пятницу.
Новогоднее платье мы уже выбрали, стильный дизайн маникюра придумали, можно двигаться дальше. Выбирая макияж на Новый год 2022, сделайте акцент на глаза. Модными элементами новогоднего макияжа станут стрелки, которым не обязательно быть черными – их можно сделать и цветной подводкой. Также можно дополнить макияж веснушками, пайтками и накладными ресницами.
Обратите внимание на губы. Бьюти-мастера рекомендуют сделать их сочными и "вкусными" оттенками вишневого, винного, сливового, бордо, алого и коричневого. Любой ягодный цвет помады или блеска станет залогом великолепного новогоднего макияжа.
Мы подготовили для вас варианты мейк-апа на любой вкус: и для тех, кто любит быть суперзвездой любой вечеринки, и для приверженцев сдержанности.
Новый год 2022: легкий и сдержанный макияж
Новый год 2022: яркий и смелый макияж
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