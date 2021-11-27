Від мінімалізму до сміливого та зухвалого: новорічний макіяж 2022 на будь-який смак

Стильний макіяж на Новий рік / Фото: Колаж: Сьогодні
Який макіяж зробити на Новий рік 2021? Питання, над яким багато дівчат вже замислилися. І правильно, потрібно робити нотатки, зберігати посилання та фото. Головний тренд у макіяжі 2021-2022 – сяючі якісні тіні. Впевнені, ви такі вже купили. Якщо ні, тоді вперед за ідеальними бьюті-покупками на Чорну п'ятницю.
Новорічне плаття ми вже вибрали, стильний дизайн манікюру вигадали, можна рухатися далі. Вибираючи макіяж на Новий рік 2022, акцентуйте на очах. Модними елементами новорічного макіяжу стануть стрілки, яким не обов'язково бути чорними – їх можна зробити і кольоровим підведенням. Також можна доповнити макіяж ластовинням, стразами та накладними віями.
Зверніть увагу на губи. Бьюті-майстри рекомендують зробити їх соковитими та "смачними" відтінками вишневого, винного, сливового, бордо, червоного та коричневого. Будь-який ягідний колір помади чи блиску стане запорукою чудового новорічного макіяжу.
Ми підготували для вас варіанти мейк-апу на будь-який смак: і для тих, хто любить бути суперзіркою будь-якої вечірки, і для прихильників стриманості.
Новий рік 2022: легкий та стриманий макіяж
Новий рік 2022: яскравий і сміливий макіяж
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