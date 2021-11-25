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Пора золотить ручку: ТОП-10 ювелирных магазинов с большими скидками на Черную пятницу 2021

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
25 ноября, 14:54
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Эти бренды снизили цены на свой ассортимент до -90%. Ловите возможность купить близкому человеку подарок на Новый год или побалуйте себя
Ювелирные магазины со скидками на Черную пятницу 2021
Ювелирные магазины со скидками на Черную пятницу 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Черная пятница в 2021 году – 26 ноября, но по факту скидки во многих магазинах начались уже пару недель назад. А самый пик распродаж ожидается именно на пятницу и закончится в воскресенье. Самое время купить стильный пуховик от украинского бренда, цена которого раньше немного "кусалась", или красивые вязанные вещи, ведь их актуальность на зиму грядущую – неоспорима. Девушки имеют возможность почувствовать себя суперзвездами, выгодно совершив идеальные бьюти-покупки.

Помимо техники, одежды и бытовых вещей, особенным спросом на Черную пятницу 2021 пользуются ювелирные магазины. Оно и понятно, ведь новогодние праздники особо бьют по карману: елку найди, дом украсить, продуктами запастись, да еще и подарки купить.

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Драгоценности никогда не выйдут из моды, поэтому купить ювелирные украшения на Черную пятницу 2021 – идея хорошая. Главное, не стать жертвой дешевого маркетинга и следовать несложным, но дельным советам удачного онлайн-шопинга.

ТОП-5 украшений-фаворитов Черной пятницы 2021
по мнению редакции:

Кольцо из белого золота SOVA за 3 075 грн (цена без скидки 6 150 грн)
Кольцо из белого золота SOVA за 3 075 грн (цена без скидки 6 150 грн) / Фото: Инстаграм

Сережки из желтого золота ZARINA за 28 350 грн (цена без скидки 40 500 грн)
Сережки из желтого золота ZARINA за 28 350 грн (цена без скидки 40 500 грн) / Фото: Инстаграм

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Кольцо из белого золота с топазом "Укрзолото" за 12 350 грн (цена без скидки 24 701 грн)
Кольцо из белого золота с топазом "Укрзолото" за 12 350 грн (цена без скидки 24 701 грн) / Фото: Инстаграм

Золотые сережки кольца MONO за 6 270 грн (цена без скидки 9405 грн)
Золотые сережки кольца MONO за 6 270 грн (цена без скидки 9405 грн) / Фото: Инстаграм

Золотое кольцо с сапфиром Gold.ua за 7 971 грн (цена раньше 14 285 грн)
Золотое кольцо с сапфиром Gold.ua за 7 971 грн (цена раньше 14 285 грн) / Фото: Инстаграм

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Черная пятница 2021:
ювелирные магазины с самыми большими скидками

  • "Золотой Век". Пожалуй, самый большие скидки обещают в этом магазине – до -90% на все украшения.
  • Zlato.ua. Ювелирный магазин обещает скидки от -50% до -70%.
  • Gold.ua. В этом ювелирном магазине скидки от -30% до -75%. Дополнительная "плюшка" до -30% по промокоду BF21.
  • Eurogold. Скидки на украшения с бриллиантами до -70%
  • SOVA. Магазин тоже подарил клиентам внушительные скидки до -50%.

  • "УкрЗолото". Скидки до -70% продлятся до 30 ноября.
  • Love You Jewelry House. Здесь вас ждут скидки на весь ассортимент -60%.
  • MONO. До 29 ноября продлятся скидки -50% на все украшения.
  • "Золота країна". Скидки от -40% до -60%
  • ZARINA. Здесь скидки до -50% + -5% при расчете картой на сайте.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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