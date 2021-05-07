Остался шашлык после пикника? Вот 5 способов дать ему вторую жизнь

Так случается из-за долгого его отсутствия во время зимнего периода. В сезон всевозможного шашлыка из разного мяса готовится много, а вот съедается он полностью не всегда. Но есть 5 способов, чтобы дать шашлыку вторую жизнь, которая ничем не хуже.

Макароны с мясом

Фото: instagram.com/mingaleevagulha_oficial/

Ингредиенты

600 г – шашлык

500 г – макароны

2 шт. – копченные колбаски

по 1 шт. – морковь, лук, красный перец

2 зуб. – чеснок

3 ст. л. – томатная паста

Соль, перец, лавровый лист, паприка, сухой базилик, орегано – по вкусу

Способ приготовления

Нарезать мясо на средние кусочки, обжарить, добавить нарезанный лук и морковь. Тушить 5 минут. Залить горячей водой и тушить 30 минут. Добавить все специи, нарезанные колбаски, тушить 20 минут. Добавить макароны, залить водой, чтобы она покрывала макароны полностью. Тушить до готовности, украсить зеленью.

Рагу

Фото: instagram.com/diana_di_recipes/

Ингредиенты

300 г – шашлык

2 шт. – кабачок

по 1 шт. – баклажан, лук, перец болгарский

3 зуб. – чеснок

2 шт. – помидор

200 г – томатная паста

100 г – замороженный горошек

кинза, лавровый лист; соль, перец – по вкусу

1 ч. л. – хмели-сунели

Способ приготовления

Мясо и овощи нарезать кубиками, чеснок кольцами, с кинзы срезать стебли с корнями (они понадобятся). Обжарить на растительном масле лук и чеснок пару минут. Добавить нарезанные мясо и овощи, кроме помидоров. Обжарить 5 минут. Влить пасту, добавить помидоры, стебли кинзы и все специи. Тушить 25 минут на медленном огне под крышкой. За 5-7 минут до готовности добавить замороженный горошек. Стебли кинзы, лавровый лист убрать, украсить зеленью.

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Шаурма (с куриным мясом или свининой)

Фото: instagram.com/lavash_rulit/

Ингредиенты

1 шт. – лаваш

100 г – шашлык

1 шт. – свежий огурец

20 г – сыр

30 г – морковь

Для соуса

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100 г – сметана

1 ст. л. – горчица

2 зуб. – чеснок

специи – по вкусу

Способ приготовления

Мясо порезать, сыр и огурец натереть. Для соуса смешать сметану, горчицу, измельченный чеснок и специи. Смазать лаваш. Порезать на кубики овощи. Сыр натереть на крупной терке. Сформировать шаурму. Поджарить на сухой сковороде.

Суп с мясом

Фото: instagram.com/nsa.larson/

Ингредиенты

500 г – шашлык

100 г – бекон

50 г – маслины

1 шт. – лук

2 ст. л. – томатная паста

2 шт. – маринованные огурцы

сметана, перец, лимон и соль – по вкусу

Способ приготовления

Нарезать шашлык, лук и бекон. Слегка обжарить и добавить томатную пасту. Тушить на медленном огне 5 минут. Огурцы и маслины мелко нарезать. Все сложить в кастрюлю, залить водой, добавить специи. Варить до готовности. Подавать со сметаной и долькой лимона.

Пицца с мясом, кукурузой и грибами

Фото: пицца с мясом

Ингредиенты

Для теста

1 1/2 ст. – хлебной муки

1/4 ч. л. – соли

1 ч. л. – сухих дрожжей

1/2 ст. – теплой воды

1 ст. л – оливкового масла

Для начинки

несколько ложек томатного соуса

оливковое масло

щепотка сушеного базилика

1 шт. – помидор

6 шт. – шампиньонов

100 г – шашлыка

моцарелла – по вкусу

твердый сыр – по вкусу

консервированная кукуруза – горсть

свежий базилик – несколько листиков

Способ приготовления

Просеять муку в большую миску. Добавить соль и дрожжи, перемешать. Сделать углубление в центре, налить воду и оливковое масло. Замесить тесто и накрыть полотенцем. Оставить в тепле на 1 час, чтобы тесто увеличилось в объеме. Раскатать тесто в пласт толщиной 5-6 мм, переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сбрызнуть тесто оливковым маслом, намазать томатным соусом, смешанным с сушеным базиликом. Добавить тонко нарезанные и обжаренные шампиньоны. Сверху выложить кружочки помидора и нарезанное мясо. Посыпать кукурузой и сыром. Выпекать пиццу в разогретой до 220 градусов духовке в течение 15-20 минут.

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