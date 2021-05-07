Версія українською
$ 27,72
33,41

Остался шашлык после пикника? Вот 5 способов дать ему вторую жизнь

10 мая, 08:00

Ирина Маслова

Например, приготовить мясную пиццу, шаурму или суп с копченостями

Так случается из-за долгого его отсутствия во время зимнего периода. В сезон всевозможного шашлыка из разного мяса готовится много, а вот съедается он полностью не всегда. Но есть 5 способов, чтобы дать шашлыку вторую жизнь, которая ничем не хуже.

Макароны с мясом

Фото: instagram.com/mingaleevagulha_oficial/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Нарезать мясо на средние кусочки, обжарить, добавить нарезанный лук и морковь. Тушить 5 минут.
  2. Залить горячей водой и тушить 30 минут.
  3. Добавить все специи, нарезанные колбаски, тушить 20 минут.
  4. Добавить макароны, залить водой, чтобы она покрывала макароны полностью.
  5. Тушить до готовности, украсить зеленью.

Рагу

Фото: instagram.com/diana_di_recipes/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Мясо и овощи нарезать кубиками, чеснок кольцами, с кинзы срезать стебли с корнями (они понадобятся).
  2. Обжарить на растительном масле лук и чеснок пару минут. Добавить нарезанные мясо и овощи, кроме помидоров. Обжарить 5 минут.
  3. Влить пасту, добавить помидоры, стебли кинзы и все специи. Тушить 25 минут на медленном огне под крышкой.
  4. За 5-7 минут до готовности добавить замороженный горошек.
  5. Стебли кинзы, лавровый лист убрать, украсить зеленью.

Читайте также: 10 неожиданных способов приготовления кабачков

Шаурма (с куриным мясом или свининой)

Фото: instagram.com/lavash_rulit/

Ингредиенты

Для соуса

Реклама

Способ приготовления

  1. Мясо порезать, сыр и огурец натереть.
  2. Для соуса смешать сметану, горчицу, измельченный чеснок и специи. Смазать лаваш.
  3. Порезать на кубики овощи. Сыр натереть на крупной терке.
  4. Сформировать шаурму.
  5. Поджарить на сухой сковороде.

Суп с мясом

Фото: instagram.com/nsa.larson/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Нарезать шашлык, лук и бекон. Слегка обжарить и добавить томатную пасту. Тушить на медленном огне 5 минут.
  2. Огурцы и маслины мелко нарезать. Все сложить в кастрюлю, залить водой, добавить специи.
  3. Варить до готовности. Подавать со сметаной и долькой лимона.

Пицца с мясом, кукурузой и грибами

Фото: пицца с мясом

Ингредиенты

Для теста

Для начинки

Способ приготовления

  1. Просеять муку в большую миску. Добавить соль и дрожжи, перемешать.
  2. Сделать углубление в центре, налить воду и оливковое масло. Замесить тесто и накрыть полотенцем. Оставить в тепле на 1 час, чтобы тесто увеличилось в объеме.
  3. Раскатать тесто в пласт толщиной 5-6 мм, переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  4. Сбрызнуть тесто оливковым маслом, намазать томатным соусом, смешанным с сушеным базиликом.
  5. Добавить тонко нарезанные и обжаренные шампиньоны. Сверху выложить кружочки помидора и нарезанное мясо. Посыпать кукурузой и сыром.
  6. Выпекать пиццу в разогретой до 220 градусов духовке в течение 15-20 минут.

Тут найдете 5 способов применения яиц, которые остались после Пасхи.

Новости на эту же тему:

Сезон открыт – 7 рецептов окрошки на любой вкус Домашняя пицца: 5 классических, но очень вкусных начинок Кальцоне: 3 идеальные начинки для закрытой пиццы Как приготовить лучший соус для домашней пиццы – классический рецепт
рецепты шашлык пицца суп шаурма рагу

Реклама