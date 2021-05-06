Что приготовить из яиц, которые остались после Пасхи – 5 идей для быстрых паштетов

Для этого вам понадобятся яйца, грибы или твердый сыр, курица или селедка

Период крашенок почти закончился, и практически в каждом доме остались те, которые не были задействованы по назначению. И если вы знаете, что интересного можно приготовить из черствого хлеба, то теперь узнаем, какие быстрые паштеты можно приготовить из яиц.

Венгерский яичный паштет

Фото: іnstagram.com/mom_loves_kitchen/

Ингредиенты

Яйца – 4 шт.

Лук – 2 шт. (средних)

Грецкие орехи – 50 г

Сливочное масло – 50 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Лук измельчить, протушить в сливочном масле до прозрачности. Отварить яйца в течение 10 минут, смешать с луком и пробить в блендере. Добавить орехи и измельчить, приправить по вкусу.

Паштет из яиц с грибами

Фото: instagram.com/tatyitaly/

Ингредиенты

Яйца – 5 шт.

Грецкие орехи – 100 г

Сливочное масло – 30 г

Шампиньоны – 6 шт.

Лук -1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Лук и шампиньоны обжарить, жидкости не должно быть. Взбить с помощью блендера все ингредиенты до воздушного состояния. Приправить по вкусу. Поставить в холодильник минимум на 30 минут.

Яично-сырный паштет

Фото: instagram.com/tanya.tanya1974/

Ингредиенты

Яйца – 6 шт.

Сыр – 100 г

Чеснок – 2 зуб.

Соль, перец черный молотый – по вкусу

Майонез или сметана – 2 ст. л.

Способ приготовления

Яйца отварить, натереть на крупной терке. Смешать с тертым сыром. Приправить, добавить измельченный чеснок, майонез или сметану, перемешать.

Полезный паштет из курицы, моркови и яиц

Фото: instagram.com/vkusnue_receptiki/

Ингредиенты

Куриная грудка – 1 шт.

Морковь – 350 г

Лук – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Перец, укроп, соль, лавровый лист – по вкусу

Яблочный уксус – 1 ч. л.

Способ приготовления

Морковь очистить и разрезать на несколько частей. В кастрюлю положить куриную грудку и морковь. Залить водой, посолить, поперчить, добавить лавровый лист. Варить до готовности. Лук порезать как можно мельче и залить его яблочным уксусом. Оставить мариноваться на 5-10 минут. Измельчить куриную грудку и морковь. Добавить крупно натертые яйца. С лука слить уксус. Смешать с другими ингредиентами. Приправить по вкусу.

Паштет из селедки, сливочного сыра и яиц

Фото: instagram.com/vkusnue_receptiki/

Ингредиенты

Селедка слабосоленая – 0,5 шт.

Горчица – 0,5 ч. л.

Сливочный сыр – 100 г

Яйца – 2 шт.

Сок половины лимона

Укроп – по вкусу

Способ приготовления

Яйца сварить вкрутую. Тщательно выбрать кости из рыбы. Смешать в блендере яйцо, селедку, сливочный сыр и горчицу. Добавить лимонный сок, специи и зелень по вкусу.

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