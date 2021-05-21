Он спас меня: разведенная Алина Гросу подтвердила роман с российским актером

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Первая громкая вечеринка сезона "Viva! Awards" собрала на красной дорожке десятки звезд! На светское мероприятие явилась и известная певица Алина Гросу, недавно представившая песню на украинском языке.

25-летняя исполнительница подтвердила, что состоит в новых романтических отношениях с российским актером Романом Полянским.

"Готовы сказать, что вы пара, или нет?" – спросила у звезды корреспондентка Зіркового шляху.

На это Гросу ответила, что "все понятно и так".

"На самом деле я очень рада, что рядом со мной есть он. Это очень большая поддержка. Он спас меня после разрыва", – призналась артистка.

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По словам Алины, мужчину себе найти не очень трудно, а вот "хуже, когда вы теряете близких друзей".

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О новом романе Алины Гросу заговорили еще в начале этого года, когда певица начала постить фото с Полянским. Мы даже писали о 5 доказательствах того, что Алина Гросу и Роман Полянский – пара.

Напомним, Гросу прожила вместе со своим супругом Александром Комковым всего полгода. Они поженились летом 2019 года, а уже к зиме разошлись. Причиной расставания Александр назвал "обоюдное согласие".