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Бывший супруг Алины Гросу впервые назвал причину их развода

Сегодня, 13:15

Александр Комков заявил, что они с Алиной расстались по обоюдному согласию

Со своим бывшим супругом певица Алина Гросу прожила после свадьбы всего полгода – пара поженилась летом 2019 года, а уже к зиме разошлась. Александр впервые прокомментировал развод.

В интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" Александр заявил, что они с Алиной расстались по обоюдному согласию.

"Причиной развода стало общее желание разойтись. С Алиной не общаюсь, но желаю ей только всего наилучшего и успехов в творчестве", – прокомментировал Александр Комков.

Певица Алина Гросу с мужем Александром
Певица Алина Гросу с мужем Александром
Фото: instagram.com/alina_grosu

Отметим, что ранее Алина Гросу заявляла, что именно ее бывший супруг стал инициатором развода. По словам Алины, он предложил им разойтись на месяц. После этого Александр закрутил роман с женщиной, которая была его старше. В итоге Алина и Александр расстались навсегда.

Сейчас, как предполагают многие поклонники певицы, Алина Гросу состоит в отношениях с актером и режиссером Романом Полянским, с которым уже больше двух лет сотрудничает на съемках клипов и кино. Пара делает множество намеков на свой роман, но официально пока что не заявляют о своих отношениях.

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