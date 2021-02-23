Роман с Романом: 5 доказательств того, что Алина Гросу и Роман Полянский – пара
Артисты долгое время дружили, но теперь не спешат заявлять о романтических отношениях
Говоря об отношениях с российским актером и режиссером Романом Полянским, украинская певица Алина Гросу постоянно уходит от ответа на главный вопрос – пара они или все-таки друзья?
Артисты не раз намекали на то, что они давно вместе, но официально заявлять об этом не спешат.
В интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" Алина рассказала о дружбе с Романом, начиная с их сотрудничества на съемочной площадке трилогии о "Вове". В истории отношений Алины и Романа есть несколько моментов, доказывающих, что все-таки Гросу и Полянский – не просто друзья.
Развод с супругом Александром, с которым Алина прожила в браке всего полгода, артистка переживала тяжело, но к психологу не обращалась.
"Зачем? У меня был Рома, какой психолог?" – говорит Алина.
Певица призналась, что Полянский поддерживал ее все время и не давал сильно переживать.
"Просто вытаскивал из этого состояния. И даже улыбка человека, и то, как он на тебя смотрит – это поднимает настроение", – уверяет Гросу.
Однако романтические отношения Роман с Алиной не подтверждают. Хотя все указывает на это. Полянский часто сопровождал певицу на съемках. Именно Романа журналисты "Зіркового шляху" заметили рядом с Алиной за кулисами клипа "Голый король" в апреле прошлого года.
А во время съемок новогоднего шоу на телеканале "Украина" Гросу намекнула, что ее сердце уже занято. Да и зимние каникулы артисты провели вместе в Буковеле.
На вопрос журналистов о том, почему Роман поехал в Буковель вместе с Алиной, певица ответила:
"Мы работали вместе. У нас закончились съемки режиссерского проекта Ромы, где моя песня "Удержи меня" была саундтреком. А после – у меня был концерт в Буковеле, и мы поехали", – объяснила Алина.
Как бы то ни было, а подписчики решили, что Полянский – новая любовь Гросу. Многие даже стали возмущаться, что Роман еще женат, хотя в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle актер заявил, что уж давно разведен.
На странице у Романа есть загадочное фото в спальне. А фотограф засветила в кадре свою обнаженную ножку. Так кто же сделал этот снимок?
"Мне кажется, по ноге там все понятно", – говорит Роман.
А вот фото, на котором Алина демонстрирует свои стройные ноги. Похоже, на фото выше – она?
Но это не единственная интересная деталь. Вот прямой эфир Гросу с "Зірковим шляхом", который состоялся в апреле прошлого года. Обратите внимание на обои позади Алины! Буквально через месяц на том же фоне выходит в прямой эфир Роман. Или у артистов одинаковые обои дома, или...
В интервью Алина и Роман прокомментировали это, заявив, что просто были друг у друга в гостях.
И куда больший интерес у поклонников вызвало видео, на котором Алина и Роман собственноручно сделали друг другу кольца! Оказалось, что Алина подарила их Роману на день рождения.
"Я очень люблю всякие поделки. И Алина предложила сходить на ювелирный мастер класс. Я давно себе хотел кольцо на большой палец", – говорит Роман.
Артисты даже на интервью к "Зірковому шляху" пришли в этих кольцах, да еще и надели их на безымянные пальцы! Но кольца оказались, по их словам, отнюдь не для помолвки.
Остается только ждать, когда пара все же решит объявить о своих отношениях официально.
Интервью Алина Гросу и Романа Полянского для "Зіркового шляху":
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