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Роман с Романом: 5 доказательств того, что Алина Гросу и Роман Полянский – пара

Сегодня, 17:54

Артисты долгое время дружили, но теперь не спешат заявлять о романтических отношениях

Говоря об отношениях с российским актером и режиссером Романом Полянским, украинская певица Алина Гросу постоянно уходит от ответа на главный вопрос – пара они или все-таки друзья?

Артисты не раз намекали на то, что они давно вместе, но официально заявлять об этом не спешат.

В интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" Алина рассказала о дружбе с Романом, начиная с их сотрудничества на съемочной площадке трилогии о "Вове". В истории отношений Алины и Романа есть несколько моментов, доказывающих, что все-таки Гросу и Полянский – не просто друзья.

Факт №1: Роман помог пережить развод

Развод с супругом Александром, с которым Алина прожила в браке всего полгода, артистка переживала тяжело, но к психологу не обращалась.

"Зачем? У меня был Рома, какой психолог?" – говорит Алина.

Певица призналась, что Полянский поддерживал ее все время и не давал сильно переживать.

"Просто вытаскивал из этого состояния. И даже улыбка человека, и то, как он на тебя смотрит – это поднимает настроение", – уверяет Гросу.

Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский
Фото: Instagram

Факт №2: везде вместе

Однако романтические отношения Роман с Алиной не подтверждают. Хотя все указывает на это. Полянский часто сопровождал певицу на съемках. Именно Романа журналисты "Зіркового шляху" заметили рядом с Алиной за кулисами клипа "Голый король" в апреле прошлого года.

А во время съемок новогоднего шоу на телеканале "Украина" Гросу намекнула, что ее сердце уже занято. Да и зимние каникулы артисты провели вместе в Буковеле.

Roman Polianskiy (@roman_polianskiy)

На вопрос журналистов о том, почему Роман поехал в Буковель вместе с Алиной, певица ответила:

"Мы работали вместе. У нас закончились съемки режиссерского проекта Ромы, где моя песня "Удержи меня" была саундтреком. А после – у меня был концерт в Буковеле, и мы поехали", – объяснила Алина.

Как бы то ни было, а подписчики решили, что Полянский – новая любовь Гросу. Многие даже стали возмущаться, что Роман еще женат, хотя в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle актер заявил, что уж давно разведен.

Факт №3: фото в одной обстановке

На странице у Романа есть загадочное фото в спальне. А фотограф засветила в кадре свою обнаженную ножку. Так кто же сделал этот снимок?

Скриншот: instagram.com/roman_polianskiy

"Мне кажется, по ноге там все понятно", – говорит Роман.

А вот фото, на котором Алина демонстрирует свои стройные ноги. Похоже, на фото выше – она?

Скриншот: instagram.com/alina_grosu

Факт №4: одинаковые обои

Но это не единственная интересная деталь. Вот прямой эфир Гросу с "Зірковим шляхом", который состоялся в апреле прошлого года. Обратите внимание на обои позади Алины! Буквально через месяц на том же фоне выходит в прямой эфир Роман. Или у артистов одинаковые обои дома, или...

В интервью Алина и Роман прокомментировали это, заявив, что просто были друг у друга в гостях.

Скриншот: Instagram Алины Гросу, Instagram Романа Полянского

Факт №5: кольца

И куда больший интерес у поклонников вызвало видео, на котором Алина и Роман собственноручно сделали друг другу кольца! Оказалось, что Алина подарила их Роману на день рождения.

GROSU (@alina_grosu)

"Я очень люблю всякие поделки. И Алина предложила сходить на ювелирный мастер класс. Я давно себе хотел кольцо на большой палец", – говорит Роман.

Артисты даже на интервью к "Зірковому шляху" пришли в этих кольцах, да еще и надели их на безымянные пальцы! Но кольца оказались, по их словам, отнюдь не для помолвки.

Остается только ждать, когда пара все же решит объявить о своих отношениях официально.

Интервью Алина Гросу и Романа Полянского для "Зіркового шляху":

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