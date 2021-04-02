Алина Гросу представила песню на украинском языке и пообещала выпустить еще (видео)

Трек получил название "Міріада"

Певица и актриса GROSU (Алина Гросу), которая призналась, что напророчила себе развод, презентовала новое mood-video на долгожданный украиноязычный трек "МІРІАДА". Отметим, что долгое время поклонники просили артистку выпустить трек на украинском, и вот, их мечта осуществилась.

Подготовка к съемке проходила в очень сжатые сроки, а процессом работы руководила сама Гросу.

По словам Алины, "МІРІАДА" – это история о безграничной и всепоглощающей любви к мужчине. Певица также анонсировала выход еще нескольких песен на украинском языке.

"Я получала много сообщений в социальных сетях с просьбой выпустить песню на украинском. Отслеживала сотни вариантов "демок", искала что-то особенное, мелодичное… "МІРІАДА" — именно та работа, с которой я начинаю серию украиноязычных релизов", – поделилась Гросу.

Напомним, Алина Гросу рассказала, что не так с костюмом Розы на шоу "Маска".

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