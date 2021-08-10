Омар, креветки или каракатица – какой морепродукт по гороскопу ваш

Какие морепродукты подходят вам по гороскопу / Фото: pexels.com

Морепродукты – это когда хочется праздника. Еще: найти то, что будет достойно соревноваться по количеству полезного с продуктами моря, сложно. А вы когда-нибудь задумывались над тем, что Близнецы очень похожи на каракатицу, а краб – это серьезный, но вспыльчивый Овен? Зря. В этом можно найти очень много интересного. Итак, 12 знаков зодиака и их 12 морепродуктов найдете ниже. На десерт попробуйте мармелад, он, особенный, тоже есть у каждого из нас. Если вы собираетесь на пикник, то определиться с приятными ценами на еду поможет этот материал.

Овен – краб

Несгибаемые перед трудностями Овны – краб / Фото: pexels.com

Идти напролом, не думая о последствиях – Овны это делают всегда. Эти люди несгибаемы, они уверенны, что всегда все делают правильно. Овны внимательно наблюдают за всем вокруг, это нужно для полного анализа ситуации, в которой оказались. Перед достижением своей цели они не устоят, как и краб, хоть и боком, но уверенно передвигается.

Телец – тигровые креветки

Тельцы – тигровые креветки / Фото: pexels.com

Огромные и, как уверяют ценители, невероятно вкусные. Тельцы любят, чтобы всего было много и это все стоило недешево. Ведь представители этого знака уверенны: все, что у них имеется, они заслужили. Заслужили своим упорством, холодным рассудком и мужественным трудом.

Близнецы – каракатица

Каракатица быстро реагирует на опасность, как и Близнецы легко адаптируются ко всему / Фото: instagram.com/azian__store/

Второе имя этого моллюска – морской хамелеон. Каракатица в секунду может изменить свой цвет. Понятно, что это все происходит, когда ее напугали. Близнецы – не из пугливых, но умение подстраиваться под ситуацию и людей у них невероятное. Для людей с двойной личностью – каракатица.

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Рак – гребешки

Для немного неуверенных в себе Раков – гребешки / Фото: pexels.com

Эти моллюски не живут сами по себе, они к чему-нибудь прикрепляются. Так им легче выживать. Вот и Раков никак не назовешь абсолютно уверенными в себе людьми, они прячутся за более сильными личностями. Все из-за того, что у Раков присутствует некий страх перед всем новым. Но если очень захотят – Раки могут все и даже больше.

Лев – омар, или морской рак

Уверенные в себе Львы – это омар в прочном панцире / Фото: pexels.com

Только гораздо крупнее нам привычного речного рака. С мощными клешнями. У омаров слабо развито зрение, но вот с нюхом у них все в порядке. Львы на каком-то подсознательном уровне чуют, кому и какой нужен совет и рекомендация. Ведь умнее и опытнее Львов не найти. Во всяком случае, они в этом на 100% уверенны.

Девы – устрицы

Изысканные Девы – устрицы / Фото: Pixabay

Изысканная когда-то закуска, которая теперь становится массовой едой. Девы придирчивы к мелочам, вся их жизнь – это стремление к порядку. В таких условиях они чувствуют себя отлично. Вместе с этим Дева капризна и требовательна. Как и устрицы – хороши с лимоном и, пожалуй, все.

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Весы – креветки

Весы нравятся всем, как и креветки / Фото: Pixabay

Понятны всем и все умеют их мастерски приготовить. И, наверное, найти человека, который был бы равнодушен к этим морепродуктам, сложно. Весы тоже нравятся всем, они лояльны, терпеливы и дружелюбны. Вместе с этим представители этого знака могут резко упустить контроль над собою, беспричинно впадая в уныние.

Скорпион – кальмар

Своими "щупальцами" Скорпионы могут достать что угодно, как это делают кальмары / Фото: Depositphotos

С этими людьми нужно всегда быть начеку – ведь предугадать их действия практически невозможно. Дело в том, что и сами Скорпионы не знают до конца, как они поступят в ту или иную минуту. Кальмары тоже нерешительны, но с большими щупальцами. Своими "щупальцами" Скорпионы тоже могут достать кого угодно.

Стрелец – осьминог

Для свободолюбивых Стрельцов – осьминог, который тоже любит жить сам по себе / Фото: pexels.com

Который любит жить тихо, спокойно и сам по себе. Стрельцы – люди крайне свободолюбивы, они готовы кинуться в бой, если на их свободу кто-то осмелился посягнуться. Но если вы стали для Стрельца другом, будьте уверенны – вам крупно повезло, он научит вас, как нужно правильно любить жизнь.

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Козерог – мидии

Козероги очень похожи на мидии

Целеустремленные и стойкие практически ко всему – Козероги – похожи на мидии. Ведь извлечь их из их ракушек удается не каждому. Козероги, кстати, тоже, в большей своей части, люди неприступные. Но и здесь есть исключение: многие из них становятся душой компании, если, конечно, в этой компании ним очень восхищаются.

Водолей – морской еж

Самый необычный из морепродуктов – морской еж – Водолеи / Фото: instagram.com/svetlanadorfman/

Потому что экзотика, Водолеи – это тоже своего рода экзотика. Они считают себе посланниками, которые пришли в этот мир объяснить остальным, в чем смысл жизни. Те, кто пробовал морского ежа, уверяют – этот вкус забыть невозможно. Впрочем, как и таких разносторонних и необъяснимых Водолеев.

Рыбы – рапаны

Крепкая ракушка рапанов – неприступные для многих Рыбы / Фото: instagram.com/leo_vp2009/

Вероятно, этот моллюск обладает самой плотной ракушкой и отличный на вкус. К Рыбам тоже подступиться не просто – они неохотно идут на контакт, даже если им этот контакт необходим. Они будут долго-долго присматриваться и изучать. Ну а когда наконец-то наберутся смелости, то могут познакомиться и поближе.

В качестве бонуса – интересный рецепт кальмара на гриле. Подробности – в видео.

Здесь узнаете, какой суп вам нужно приготовить по гороскопу.