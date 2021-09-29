Одеться в стиле Елены Зеленской: 3 изумрудных костюма Zara (фото, цены)

/ Фото: instagram.com/olenazelenska_official, Zara
Елена Зеленская умеет впечатлять выбором нарядов. Так, на днях первая леди Украины появилась в эффектной блузе с принтом саламандры, а сейчас пользователи Сети заметили и обновление на официальной странице Елены в Facebook.
Пресс-служба первой леди страны обновила портретный снимок, на котором Зеленская позирует в изумрудном деловом костюме. Волосы супруги президента аккуратно уложены, в макияже она придерживалась нейтральной палитры с серыми и дымчатыми тенями. Красный лак для ногтей и золотые серьги – отличные аксессуары.
Мы вдохновились роскошным образом Елены Зеленской и выбрали три варианта классических деловых костюмов изумрудного цвета, которые можно купить в Zara.
Двубортный пиджак приталенного кроя с брюками клеш
Многие считают изумрудный сложным цветом, к которому тяжело подобрать аксессуары. Сам цвет костюма и так привлекает внимание, поэтому комбинируйте его с золотыми украшениями среднего размера, белыми или песочного цвета лонгсливами.
Блейзер в стиле рустик с укороченными брюками
Такой костюм универсален. С туфлями-лодочками или классическими ботильонами его можно надевать в офис, а с ботинками на толстой подошве или белыми кроссовками – для похода в кино или на ужин с друзьями.
Стиль пиджака рустик (простой, деревенский – прим. ред.) добавит образу элегантности.
Жилет и брюки с разрезами
Замените классический вариант пиджака на модные жилетки. В паре с брюками с разрезами ваш образ будет не менее трендовым. Носить такой костюм можно с рубашками, блузами, вязанными свитерами и лонгсливами. Совет: выбирайте обувь с фантазийными каблуками и ярких цветов. Разрезы на брюках выгодно их подчеркнут.
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