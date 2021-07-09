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Новолуние 10 июля: что нельзя делать в этот день

9 июля, 12:16

Ольга Козачок

Завтрашнее новолуние под знаком Рака добавит сентиментальности и чувственности в отношениях, а еще хорошо загадывать желания, направленные не только на себя

Особенности дня новолуния 10 июля / Фото: Unsplash

В субботу, 10 июля, пройдет очередное летнее новолуние в 2021 году. Чем будет интересен этот период, в чем кроется опасность, какие особенности дня, что можно и нельзя делать в эту фазу Луны, чтобы избежать неприятностей, читайте в нашей статье.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Особенности новолуния 10 июля

Рано утром 10 июля, в 4:17 по киевскому времени, состоится новолуние, которое пройдет в период 1-го и 2-го лунного дня.

Спутник нашей планеты в момент новолуния располагается между Землей и Солнцем практически на одной прямой с ними и не виден на небе.

Астрологи считают этот период очень значимым, когда можно планировать свою жизнь на следующий цикл, который длится почти месяц до очередного новолуния. А еще это подходящее время для накопления сил на новые свершения и важные дела.

Завтрашнее новолуние, наступающее в знаке Рака, может серьезно повлиять на жизнь, поведение и самочувствие людей. Рак способен сделать людей более чувствительными и ранимыми. Появится потребность погрузиться в свой внутренний мир, а личные переживания станут важнее, чем события внешнего мира.

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В дни Рака настроение приобретает неустойчивый характер, в поведении нет стабильности. Люди легко поддаются воздействию внутренних бессознательных импульсов, а потому способны совершать неадекватные поступки, жертвовать и рисковать.

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Что нельзя делать во время новолуния 10 июля

Обряды и традиции, как себя вести во время новолуния

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