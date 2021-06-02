Наталья Могилевская побреется налысо, если не похудеет за три недели

Певица Наталья Могилевская заключила пари с фитнес-тренером Анитой Луценко , по условиям которого она должна похудеть до 26 июня

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

45-летняя украинская певица Наталья Могилевская в эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" призналась, что поправилась на карантине, и заявила о желании похудеть на 10 килограммов, чтобы надеть любимое концертное платье.

"Такую проблему сейчас имеет едва ли не каждый человек, поэтому я предлагаю сделать марафон и подключить к этому тренера и диетолога. Я делаю это публично, потому что понимаю, что иначе никогда не похудею, а если пообещаю и не сделаю – мне будет очень стыдно", – сказала певица.

Ну что же, Анита Луценко решила помочь Наталье Могилевской достичь своей цели. Кроме того, фитнес-тренер и певица заключили пари. Об этом Анита написала у себя в Instagram.

Могилевской необходимо до конца июня похудеть на четыре килограмма. Если же у нее не получится это сделать, ей придется побриться налысо.

"4 кг до 26 числа! Следим за Наташей! В случае провала – Наташа бреется налысо. Как думаете, справится?" – написала Анита.

Анита Луценко и Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/anitasporty

Стоит отметить, что на днях фитнес-тренер заключила пари и с ведущим программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Даниэлем Салемом. Ведущий должен до конца июня сбросить 15 килограммов. Анита придумала и ему наказание, если он не достигнет желаемой цифры. Даниэль, который больше всего боится замкнутых пространств, будет на час закопан под землю.

Напомним, недавно певица прокомментировала слухи о своей личной жизни. Наталья отметила, что не спешит выносить на общее обозрения свои отношения. Певица призналась, что ее сердце занято, но больше не хочет говорить о личном.

Ранее в Сети Наталью Могилевскую заметили на свидании с миллионером. Пара не раз появлялась вместе на светских мероприятиях.