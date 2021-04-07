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Новым ведущим "Зіркового шляху" стал Даниэль Салем

Сегодня, 09:22

Рассказываем о новом ведущем

Вчера мы рассказывали, что Тимур Мирошниченко больше не ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". А сегодня стало известно имя нового ведущего программы о звездах. И так, теперь о новостях шоу-бизнеса вместе с Аленой Винницкой будет рассказывать Даниэль Салем. Конечно же, "Зірковий шлях" не мог упустить возможности узнать о новом ведущем из первых уст.

Родился Даниэль в Одессе, но когда ему исполнилось шесть лет они с семьей переехали в Бейрут на родину отца. Там жизнь была несладка. В восемь лет Салем, чтобы прокормить семью, пошел работать.

Даниэль Салем
Даниэль Салем
Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Моя профессия, я называю это профессией и очень горжусь – я чистил обувь на площади в Бейруте, у меня был свой сундучок. Школа у меня начиналась в 8.30, на площадь я приезжал в шесть утра и брал один доллар за один башмак", – делится воспоминаниями о первой работе новый ведущий программы "Зірковий шлях".

Немного повзрослев, Даниэль уже вместе с дядей ездил на заработки за границу. В Украину он вернулся, когда ему было 19 лет. Он быстро выучил русский язык, но для работы мечты – на телевидении, он выучил украинский.

Даниэль Салем
Даниэль Салем
Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Это очень красивый язык. И для меня, как человека, который повидал мир и услышал много языков, украинский очень мелодичный, красивый", – рассказал Даниэль Салем.

Прежде чем попасть на телевидение, новый ведущий "Зіркового шляху" сменил несколько профессий.

Когда Даниэль попал в армию, он решил связать свою судьбу с военной службой. Впрочем, совсем скоро он разочаровался в профессии своей мечты. Все оказалось не так, как он себе представлял. Во время военных действий он получил ранение.

"Очень было страшно и нет никакого духа романтики в этом", – признался телеведущий.

Ведущий Даниэль Салем
Ведущий Даниэль Салем
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Вскоре Даниэль поступил на офтальмологический факультет Одесского медицинского университета имени Мечникова. После окончания учебы он проработал год в медицине и потом решил покорять телевидение. И с первого кастинга харизматичного и изобретательного мужчину взяли на работу.

А теперь ведущий будет рассказывать о новостях шоу-бизнеса зрителям телеканала "Украина".

Ранее мы рассказывали, чем удивит гранд-финал шоу "Маска".

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