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Наталья Могилевская решила скрывать свой новый роман: Расскажу об этом через два года

Сегодня, 18:58

Певица не спешит рассказывать о своих отношениях, но призналась, что влюблена

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская, которая недавно прогулялась с незнакомцем по берегу Днепра, не спешит выносить на общее обозрения свои отношения. Певица не скрывает, что влюблена, но больше не хочет говорить о личном.

Еще до карантина было известно, что у певицы за границей есть возлюбленный. Но из-за пандемии и расстояний много пар рассталось. Могилевская считает, что если подобные вещи влияют на отношения, то едва ли это можно назвать любовью.

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"Если такие вещи, как границы или локдаун, мешают людям иметь отношения, это означает, что любовь не была настоящей. Поэтому может быть и моя любовь не была такой настоящей и она тоже прервалась", – сказала Наталья.

Несмотря на это, сейчас ее сердце занято. "У страстной брюнетки всегда кто-то живет в сердце, всегда бушуют страсти, что-то происходит. Поэтому, безусловно, я влюблена. Но вы знаете, расскажу об этом через два года", – заявила Наталья Могилевская.

Ранее Могилевская призналась, почему боится выходить на сцену по лестнице.

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