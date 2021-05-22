Наталья Могилевская решила скрывать свой новый роман: Расскажу об этом через два года

Певица не спешит рассказывать о своих отношениях, но призналась, что влюблена

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская, которая недавно прогулялась с незнакомцем по берегу Днепра, не спешит выносить на общее обозрения свои отношения. Певица не скрывает, что влюблена, но больше не хочет говорить о личном.

Еще до карантина было известно, что у певицы за границей есть возлюбленный. Но из-за пандемии и расстояний много пар рассталось. Могилевская считает, что если подобные вещи влияют на отношения, то едва ли это можно назвать любовью.

"Если такие вещи, как границы или локдаун, мешают людям иметь отношения, это означает, что любовь не была настоящей. Поэтому может быть и моя любовь не была такой настоящей и она тоже прервалась", – сказала Наталья.

Несмотря на это, сейчас ее сердце занято. "У страстной брюнетки всегда кто-то живет в сердце, всегда бушуют страсти, что-то происходит. Поэтому, безусловно, я влюблена. Но вы знаете, расскажу об этом через два года", – заявила Наталья Могилевская.

Ранее Могилевская призналась, почему боится выходить на сцену по лестнице.

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