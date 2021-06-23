Кокетка Каменских засветила шикарное декольте под сеточкой (фото)

Настя Каменских засветила грудь в сетчатой тунике / Фото: instagram.com/kamenskux
Певица Настя Каменских, которая недавно призналась, чем заканчиваются их с Потапом ссоры, порадовала фолловеров новыми кадрами. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимки в кокетливом летнем образе.
На фото NK позирует в коротеньких шортах и бра с анималистичным принтом. Сверху она накинула сетчатую тунику, дополнив образ черной шляпой катонье.
"Последние несколько недель у меня супернасыщенные! Я и не заметила, как почти прошел первый месяц лета! А вы?", – обратилась к подписчикам Настя.
И она права – летнее время бежит очень быстро. Чтобы не упустить его, ловите чек-лист идей, как провести это лето.
Настя Каменских показала роскошную фигуру на фото / Фото: instagram.com/kamenskux
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NK спрятала бюст под сеточкой / Фото: instagram.com/kamenskux
В комментариях фолловеры засыпали певицу эмодзи "огоньками" и другими комплиментами:
- "Красивая"
- "Красотка"
- *огонь*
А кому-то все еще не дает покоя личная жизнь NK:
- "Кэти Хадсон во всю в Инсте со своей малышкой... а Каменских только шляпки показывать, м?"
Напомним, что ранее Каменских откровенно ответила на вопросы о личной жизни, отношениях с Позитивом и быте с Потапом. Настя призналась, что неоднократно получала предложения интима в обмен на деньги.
Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских для "Зіркового шляху":
Недавно мы рассказывали, как Настя Каменских и другие звезды шоу-бизнеса готовились к лету.