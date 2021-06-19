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Настя Каменских призналась, чем заканчиваются их с Потапом ссоры: Можем повздорить, поспорить

Певица призналась, что иногда они с супругом похожи на шумную итальянскую семью. Настя также рассказала, что помогает им поддерживать баланс в отношениях

Потап и Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, которая призналась, что ей предлагали интим за деньги, рассказала о том, какие у них отношения с Потапом и как они улаживают ссоры в семье.

В эксклюзивном комментарии для Life Сегодня Настя описала, как у них с супругом проходят споры и чем они заканчиваются.

"Слушайте, ну мы же считаемся молодоженами, только второй год ведь идет. Вот мы ведем себя, как молодожены. Милые бранятся – только тешатся. Можем поспорить, повздорить. Такая итальянская семья – оба Тельцы, горячая кровь, эмоциональные. Но все это заканчивается поцелуями", – рассказала нам Настя.

Потап и Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Настя также призналась, как Потап отреагировал на создание ее личного откровенного реалити "Девочки рулят", которое она с подругой Анной Андрийчук и мамой Лидией снимала в Мексике. Продюсер был не очень доволен тем, что артистка не обсудила с ним такой важный момент, как съемки собственного реалити.

"Для него это был полнейший шок, обиделся на меня. Потому что обсуждать такие вещи с супругом – это нормально. Но я знала, что, если с ним это обсужу, начнет одно за другое цепляться, позвонит Аня, мама и все скажут – ничего не будет, поэтому я сделала все спонтанно. Но мы с мужем относимся друг к другу с огромным уважением. И если я так решила что-то сделать, то решила это не просто так. Я адекватный человек, и он это знает. Он меня поддержал, с любовью и огромным уважением отнесся к моему решению", – рассказала Настя.

Увидим ли мы второй сезон реалити – пока неизвестно. По словам Насти, все зависит от зрителей – если они захотят увидеть второй сезон, он точно будет.

Ранее Настя Каменских снялась в стильной и соблазнительной фотосесии. На снимках Настя позирует в черном боди с длинным рукавом и интересным вырезом, а также в стильном брючном костюме, надетом на голое тело.

Эксклюзивное интервью с Настей Каменских для "Зіркового шляху" – смотрите видео:

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