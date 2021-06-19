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NK похудела с помощью тренировок, а Цибульская ест, что хочет. Смотрите, как звезды готовились к лету (видео)

Сегодня, 10:15

Рассказываем, что нужно делать, чтобы не стесняться своей фигуры на пляже

Как звезды готовят фигуру к летнему сезону
Как звезды готовят фигуру к летнему сезону
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских похудела на 20 кг, а Виктор Бронюк стал легче на целых 30 кг. Подготовиться к купальному сезону – еще не поздно, убеждены украинские звезды. О секретах правильного похудения – читайте далее в материале.

Но сначала посмотрите календарь летних лайфхаков, который поможет интересно провести это лето)

Лидер группы ТИК Виктор Бронюк когда-то весил 125 кг и страдал от одышки. Ему жилось непросто, поэтому музыкант стал меньше есть. За год похудел на 35 кг без специальных диет.

Подробнее смотрите в сюжете:

Настя Каменских не употребляет сладкого, жирного, мучного и занимается спортом. Но так было не всегда. Еще несколько лет назад певица весила 80 кг. Зато сейчас – минус 20. И теперь вместе с фотографиями в купальниках певица выкладывает в Instagram упражнения.

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Совет от тренера

Фитнес-тренеры рекомендуют заниматься упражнениями каждый день, понемногу или три раза в неделю. Тренироваться нужно постепенно, с каждым разом увеличивать интенсивность и количество подходов. Сразу нагружать свой организм спортом – вредно и опасно.

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"Желаю этим летом влюбиться прежде всего в самого себя!", – говорит Оля Цибульская.

День, когда осознала, что пришло время перемен – певица прекрасно помнит. Дома на диване перед телевизором ела бублик, увидела себя на экране – и расплакалась.

Певица и ведущая Оля Цибульская
Певица и ведущая Оля Цибульская
Фото: пресс-служба

Цибульская скорректировала питание и за первый месяц похудела на 11 кг.

"Я ни от чего не отказывалась, ела борщ, ела зефир, ела все продукты, которые я люблю, но делала все правильно, в правильное время и зная, как это комбинировать", – делится артистка.

Не ограничивайте себя в еде – просто выбирайте полезное и употребляйте в одно и то же время. Сбросить 5
кг за две недели реально, если высыпаться и регулярно выполнять физические упражнения.

Напомним, что ранее Могилевская похудела на полтора килограмма и передала привет Аните Луценко.

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