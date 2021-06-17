Настя Каменских в пиджаке на голое тело снялась в горячей фотосессии

Певица предстала в соблазнительных нарядах черного цвета, которые дополнила стрелками и массивными украшениями с камнями. Поклонники оценили снимки звезды

Настя Каменских снялась в горячей фотосессии Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских умеет будоражить своих поклонников горячими фото. Вот и сейчас она показала серию снимков, на которых позирует в соблазнительных нарядах и позах. Фотографии она выложила на своей странице в Instagram.

"Теперь это одна из моих любимых фотосессий", – подписала она серию фотографий в черно-красном цвете.

На снимках Настя позирует в черном боди с длинным рукавом и интересным вырезом, а также в стильном брючном костюме надетого на голое тело. Все образы дополняют массивные украшения с камнями, стильная прическа с эффектом мокрых волос и соблазнительные стрелки.

Настя Каменских снялась в горячей фотосессии Фото: instagram.com/kamenskux

Настя написала, что все эти снимки были сделаны для издания JetSetter.ua, которому она дала интервью и рассказала о женской силе, творчестве, личной жизни и многом другом.

Интересно, что многие поклонники завалили ее комплиментами: "Раскошная", "Шикарно", "Восхищаюсь". Тогда, как другие подписчики звезды сравнили ее с другой певицей MARUV: "Идея фотосъемки похожа с Маруф. А вообще прикольно!", "МАРУВ 2.0".

Фото: скриншот

Эксклюзивное интервью с Настей Каменских – смотрите видео:

Ранее Настя Каменских опубликовала фото без макияжа и нарвалась на недовольство фолловеров.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться