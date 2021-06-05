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Накладные бедра и костюм Шакиры: два образа Лободы на премии МУЗ-ТВ, которые не поняли фанаты (фото)

5 июня, 07:00

Инна Петрова

Певица победила в номинации "Лучшее женское видео"

Светлана Лобода на премии МУЗ-ТВ / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Минувшим вечером состоялась церемония награждения премии "МУЗ-ТВ", куда Олю Бузову привезли в клетке. Светлана Лобода заставила говорить о себе и фанатов и хейтеров. На красной дорожке певица появилась в красном комбинезоне, который смутил некоторых ее поклонников, а на сцену она вышла в наряде как у Шакиры.

В своем Instagram-профиле LOBODA опубликовала видео, где продемонстрировала лук для премии. Его Светлана дополнила туфлями на каблуках, красными очками и шикарными кудрями.

Фолловеры образ певицы не оценили. Не все, конечно. Есть и те, кому аутфит звезды пришелся по вкусу.

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

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Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Второй образ Светланы, в котором она вышла на сцену, хотя и вызвал меньший ажиотаж среди ее фанов, но уж очень напоминает стиль Шакиры.

Скриншот: instagram.com/muztv

Светлана Лобода, к слову, одержала победу в номинации "Лучшее женское видео". Ее конкурентками были Оля Бузова, Ани Лорак, Полина Гагарина, Клава Кока и Надя Дорофеева с клипом GORIT. Да, это то самое скандальное видео, где она танцует на Майдане.

Смотрите, кто блистал на красной дорожке Viva.Awards:

Ранее мы писали, что Светлана Лобода подала в суд на пластического хурурга.

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МУЗ-ТВ Светлана Лобода

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