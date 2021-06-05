Накладные бедра и костюм Шакиры: два образа Лободы на премии МУЗ-ТВ, которые не поняли фанаты (фото)

Светлана Лобода на премии МУЗ-ТВ / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Минувшим вечером состоялась церемония награждения премии "МУЗ-ТВ", куда Олю Бузову привезли в клетке. Светлана Лобода заставила говорить о себе и фанатов и хейтеров. На красной дорожке певица появилась в красном комбинезоне, который смутил некоторых ее поклонников, а на сцену она вышла в наряде как у Шакиры.
В своем Instagram-профиле LOBODA опубликовала видео, где продемонстрировала лук для премии. Его Светлана дополнила туфлями на каблуках, красными очками и шикарными кудрями.
Фолловеры образ певицы не оценили. Не все, конечно. Есть и те, кому аутфит звезды пришелся по вкусу.
- "Эти штуки на боках..."
- "А что за накладки такие на боках"
- "Не нравится образ... жаль"
- "Она на себя со стороны хоть смотрела. Наряд отстой"
- "Когда вы выходите на дорожку, по телу бегут мурашки"
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Второй образ Светланы, в котором она вышла на сцену, хотя и вызвал меньший ажиотаж среди ее фанов, но уж очень напоминает стиль Шакиры.
Светлана Лобода, к слову, одержала победу в номинации "Лучшее женское видео". Ее конкурентками были Оля Бузова, Ани Лорак, Полина Гагарина, Клава Кока и Надя Дорофеева с клипом GORIT. Да, это то самое скандальное видео, где она танцует на Майдане.
Смотрите, кто блистал на красной дорожке Viva.Awards:
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