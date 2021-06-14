Мы еще все в шоке: сын Чапкиса назвал причину его смерти

Грег, который живет в США, планирует прилететь на похороны, он рассказал, кто был рядом с отцом в последние минуты

Григорий и Грег Чапкисы / коллаж "Сегодня"

Семья Григория Чапкиса, который умер вечером 13 июня, не может прийти в себя. Сын хореографа Грег рассказал, что у отца "все начало отказывать", но он держался хорошо.

Об этом сообщает ТСН.

Грег Чапкис также рассказал, что отец умер около 22 часов вечера и рядом с ним была его дочь Лилия и жена мила.

"В 22 с чем-то... Мы еще все в шоке. Умер, потому что старенький. 92 года человеку, все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки", – поделился он.

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Грег, который живет в США, добавил, что планирует прилететь на похороны, но семья еще будет определяться со всеми подробностями.

"Еще не определились, что и как. Там сестра с ним рядом сейчас. Жена Мила была рядом, помогала все это время. Она молодец", – рассказал Чапкис.

Напомним, в конце 2020 года Григорий Чапкис перенес двустороннее воспаление легких, после которого у него начались осложнения и несколько раз повторно госпитализировали. Тогда он жаловался, что ему тяжело дышать и ходить и "сковывало" ноги и спину.

В марте сын 91-летнего хореографа Грег, который из-за болезни отца прилетел из США в Украину, публиковал видео, как проводит время со своим отцом и надеялся на его выздоровление.