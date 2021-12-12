Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" / Фото: Коллаж: Сегодня

10 декабря в эфир вышло продолжение культового сериала "Секс в большом городе". За день до этого мы наслаждались шикарными выходами главных героев проекта на красной дорожке мировой премьеры сериала, который получил название "И просто так".

Всего в новом шоу покажут 10 эпизодов, в которых расскажут о жизни любимых героинь – Кэрри Брэдшоу, Шарлотты Йорк и Миранды Хоббс. Да, в этот раз без Саманты. Как известно, Ким Кэттролл отказалась принять участие в съемках новых серий. Продюсеры же решили обыграть сложившуюся ситуацию в сюжете – Саманта Джонс переехала в Лондон и перестала общаться с подругами.

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В день премьеры сериала выпустили сразу две серии, чтобы поклонники не "сгорели" от нетерпеливости.

В сериале "И просто так" герои предстают в новых образах. Мы видим, что в сериале будут затронуты темы не только секса, разнообразия, расизма и инклюзивности, но и темы здоровья, возраста и смерти. Принятие своего возраста, морщин, седых волос, и даже наличие слухового аппарата у Стива – новая реальность жителей Манхеттена.

Конечно, наше сердце было разбито после просмотра первых серий проекта. Поклонники критикуют создателей за столь трагичное событие. Мы решили вспомнить, какой была самая красивая пара "Секса в большом городе", которая когда-то покорила наши сердца.

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Рассматриваем архивную фотосессию с Сарой Джессикой Паркер и Крисом Котом для Entertainment Weekly 2000-го года.

Сара Джессика Паркер с Крисом Нотом в съёмке для EW Magazine, 2000 год / Фото: ew.com

Сара Джессика Паркер с Крисом Нотом в съёмке для EW Magazine, 2000 год / Фото: ew.com

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Сара Джессика Паркер с Крисом Нотом в съёмке для EW Magazine, 2000 год / Фото: ew.com

Сара Джессика Паркер с Крисом Нотом в съёмке для EW Magazine, 2000 год / Фото: ew.com

Сара Джессика Паркер с Крисом Нотом в съёмке для EW Magazine, 2000 год / Фото: ew.com

Сара Джессика Паркер с Крисом Нотом в съёмке для EW Magazine, 2000 год / Фото: ew.com

Сара Джессика Паркер с Крисом Нотом в съёмке для EW Magazine, 2000 год / Фото: ew.com

Чтобы узнать, как дальше сложится судьба Кэрри, смотрите сериал "И просто так". Это можно сделать на OLL.TV:

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