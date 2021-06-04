Мужа Наташи Королевой заподозрили в новом обмане

В Сети обсуждают, действительно ли у мужа Наташи Королевой есть художественные способности

Тарзана заподозрили в новом обмане / Фото: instagram.com/tarzan___official

На этой неделе Наташа Королева отмечала день рождения. Ее супруг Сергей Глушко, известный как Тарзан, поразил Сеть неожиданным подарком – он написал портрет супруги. Тогда в комментариях все хвалили и Сергея и отмечали, что он очень хорошо рисует. Но после нового фото с той самой картиной подписчики стали сомневаться, что муж Королевой сам написал ее портрет.

В Instagram Тарзан поделился фото портрета Наташа Королевой.

"Это фото сделано для того, чтобы вы увидели, какого она размера… моя любовь", – подписал снимок муж певицы.

Муж Наташи Королевой написал ее портрет / Фото: instagram.com/tarzan___official

Рассмотрев портрет, некоторые в Сети засомневались, что Тарзан так хорошо рисует.

"Я не верю, что это вы нарисовали"

"Конечно же, это рисует другой человек – художник. Это все пиар"

"Сергей. вы серьезно портреты сами пишите? Что же вы этот талант нам раньше не открывали?"

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Были те, кто не сомневается в новом таланте мужа Наташи Королевой.

"Все после измен так талантливы? Портрет прекрасен"

"Ничего себе! Я подумала, Наташа реальная, не нарисованная"

"Ну если вы еще так рисуете, тогда вы очень талантлив"

Напомним, что Наташа Королева простила своему супругу Тарзану измену, в которой он признался публично. Пара решила забыть старые обиды, скандалы и начать все с чистого листа. Певица не любит обсуждать эту тему, а вот ее мама Людмила Порывай в одном из своих интервью обвинила в случившемся Андрея Малахова, который скандальную тему обсуждал в эфире своей программы. Сам Малахов ранее заявлял, что любовница Тарзана пришла к нему и хотела стать гостьей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупреждал певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

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