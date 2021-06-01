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Тарзан поразил Сеть необычным подарком для Наташи Королевой: Какая красота

Сегодня, 06:00

С недавних пор Тарзан раскрыл в себе талант художника. Супруг Наташи Королевой написал ее портрет

Тарзан написал портрет Наташи Королевой
Тарзан написал портрет Наташи Королевой
Фото: instagram.com/tarzan___official

Вчера Наташа Королева отметила день рождения. Певице исполнилось 48 лет. Ее супруг Сергей Глушко, известный как Тарзан, решил оригинально поздравить певицу. Он написал портрет Наташи Королевой.

Фото подарка Сергей опубликовал в Instagram. На полотне певица была изображена в черном ажурном платье на фоне океана.

"Монамур… открыл глаза — лежу перед картиной… вмешалось проведение вновь, — русалка вышла из пучины, and now I know — как выглядит любовь! С днем рождения, Натали! Просто будь", – сопроводил он пост трогательным сообщением.

() (@tarzan___official)

Подписчики Тарзана не скупились на комплименты. Многим очень понравился портрет Наташи Королевой и они отметили, что Сергей очень талантлив.

"Какая красота.Восхищаюсь вашему таланту"

"Талантливый человек талантлив во всем"

"Ах, я в шоке, какая красота! Только муж может так гениально изобразить. Вы талант!"

Подписчики оценили подарок Тарзана Наташе Королевой
Подписчики оценили подарок Тарзана Наташе Королевой
Фото: instagram.com/tarzan___official

Подписчики оценили подарок Тарзана Наташе Королевой
Подписчики оценили подарок Тарзана Наташе Королевой
Фото: instagram.com/tarzan___official

Подписчики оценили подарок Тарзана Наташе Королевой
Подписчики оценили подарок Тарзана Наташе Королевой
Фото: instagram.com/tarzan___official

Стоит отметить, что в Сети Тарзана чаще критикуют, чем хвалят. Не так давно подписчики порекомендовали не публиковать откровенные фото.

Напомним, что Наташа Королева простила своему супругу Тарзану измену, в которой он признался публично. Пара решила забыть старые обиды, скандалы и начать все с чистого листа. Певица не любит обсуждать эту тему, а вот ее мама Людмила Порывай в одном из своих интервью обвинили в случившемся Андрея Малахова, который скандальную тему обсуждал в эфире своей программы. Сам Малахов ранее заявлял, что любовница Тарзана пришла к нему и хотела стать гостьей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупреждал певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

Ранее мы рассказывали, что Наташа Королева устроила откровенные танцы под украинскую песню.

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