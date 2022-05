8 модных футболок с украинской символикой – фото, цена

Тренд на сине-желтый покоряет мир. Дизайнеры отдают предпочтение этой цветовой гамме в своих новых коллекциях, знаменитости выбирают платья в оттенках флага Украины для красных дорожек, а модный глянец во всем мире заявляет, что это самое трендовое сочетание лета 2022.

Среди элементов украинской символики, которую в этом году можно увидеть везде есть и изображения герба, подсолнухи, пшеничные поля, голубое небо и ярко-красные маки. Украинские дизайнеры также стараются выпускать патриотические коллекции, а часть средств отправить на помощь военным и волонтерам.

Стоит отметить, что с начала войны обычная футболка стала не просто удобным предметом гардероба, но и способом высказать свою гражданскую позицию. Эти изделия из хлопка можно сочетать с абсолютно всеми вещами, они будут круто смотреться с синими джинсами, брючными костюмами оверсайз, плиссированными и юбками трапециями, джогерами и шортами.

Выбрали 8 модных и стильных футболок с традиционными элементами, которые можно купить у украинских брендов.