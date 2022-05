8 модних футболок з українською символікою – фото, ціна

Тренд на синьо-жовтий підкорює світ. Дизайнери віддають перевагу цій колірній гамі у своїх нових колекціях, знаменитості вибирають сукні у відтінках прапора України для червоних доріжок, а модний глянець у всьому світі заявляє, що це трендове поєднання літа 2022.

Серед елементів української символіки, яку цього року можна побачити скрізь є зображення герба, соняшники, пшеничні поля, синє небо та яскраво-червоні маки. Українські дизайнери також намагаються випускати патріотичні колекції, а частину коштів надіслати на допомогу військовим та волонтерам.

Слід зазначити, що з початку війни звичайна футболка стала не просто зручним предметом гардеробу, але й способом висловити свою громадянську позицію. Ці вироби з бавовни можна поєднувати з абсолютно всіма речами, вони будуть круто виглядати з синіми джинсами, брючними костюмами оверсайз, плісированими та спідницями трапеціями, джогерами та шортами.

Вибрали 8 модних та стильних футболок із традиційними елементами, які можна купити у українських брендів.

One by One – 690 грн